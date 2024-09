In de toekomst is het mogelijk om kleding te dragen van je eigen DNA

In de nabije toekomst draag jij misschien wel een soepele jas gemaakt van je eigen huid. Dat is de uitdagende – en gelukkig nog fictieve – premisse die een ontwerpster presenteerde op Biofabricate, een conferentie in New York waar wordt gekeken naar hoe nieuwe ontwikkelingen in organische materialen de wereld veranderen.



In een exclusief videointerview vertelt Tina Gorjanc, de ontwerper achter Pure Human Project, Motherboard over haar tweezijdige missie: een voorstelling maken van hoe biotech de markt voor luxegoederen zal infiltreren, en manieren vinden om menselijke genetische informatie publiek te maken.



Videos by VICE

Gorjanc presenteerde eerder dit jaar haar eerste werk in dit gebied. Ze stelde daarbij dat het gebruikt kon worden om leren producten te maken met synthetische mensenhuid, “gekweekt” met het DNA van de bekende mode-ontwerper Alexander McQueen.

Hoewel Gorjanc dit niet echt had gedaan, of überhaupt iets had gemaakt van synthetische huid (haar creaties zijn gemaakt van varkensleer, dat is geverfd en behandeld om op die van mensen te lijken), heeft ze wel patent voor het proces aangevraagd in Groot-Brittannië. Check hier ons interview met haar.