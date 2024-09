In deze korte film vertelt een duif hoe hij zo depressief werd

De korte film Pidge vertelt het verhaal van een duif die op het punt staat zelfmoord te plegen. Hij springt van een flatgebouw, maar tijdens zijn val begint hij na te denken over zijn leven. Hij maakt een afweging of hij nu eigenlijk wel of niet wil sterven. De duif kan tenslotte nog steeds van gedachte veranderen, zijn val stoppen en gewoon wegvliegen.

De video is geschreven en geregisseerd door Renee Zhan, een kunstenaar met een diploma van Harvard. Het is een cartoon die overladen is met zwarte en droge humor. Pidge geeft een grimmig beeld van de wereld om ons heen, bevolkt door moordlustige ratten en duiven met overgewicht.

Hieronder kun je het filmpje bekijken.

Op Vimeo staan meer korte films van Renee Zhan.