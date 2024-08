In deze tunnel reis je heel eventjes door de tijd

Dit artikel verscheen eerder op VICE Mexico.



Stel je wil een tijdportaal bouwen in een tijd waarin tijdreizen niet mogelijk is. Hoe pak je dat dan aan? De Koreaanse Yang Minha had wel een ideetje: gewoon een hele mooie maken. En die staat nu in Seoel. Als je als bezoeker door de 23 vierkante metalen poorten loopt, dan zie je een van de zes verschillende patronen die in de installatie zijn geprogrammeerd, waarmee de mediakunstenaar je toch het gevoel wil geven dat je door te tijd reist.

Elk van de patronen reageert op een bepaalde manier op wat er in de geschiedenis op die plek is gebeurd. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat je een heel onstuimige visual ziet, omdat er ergens een paar weken geleden veel herrie op die plek was. Maar het kan net zo goed een half jaar geleden zijn. Yang heeft bewust voor een onduidelijk verband tussen jouw acties en de reactie van de installatie gekozen, omdat tijd nou eenmaal een rekbaar begrip is. Zeker als je over dingen als tijdreizen gaat nadenken.

Meer werk van Yang Minha zie je op zijn website.