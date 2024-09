In gesprek met bokstalent Shakur Stevenson, de ‘nieuwe Floyd Mayweather’

Bedenk een beetje wat je wilt doen met je leven, en maak er ondertussen geen al te grote puinhoop van. Dan moet het allemaal wel goedkomen.

Ook de Amerikaanse bokser Shakur Stevenson is negentien, maar bij hem ligt het wel anders. Tijdens de Olympische Spelen van 2016 won hij al een zilveren medaille, en hij wordt al de nieuwe Floyd Mayweather genoemd. Door Floyd Mayweather zelf.

Ook veel verslaggevers maakten de vergelijking al toen hij furore maakte in Rio. En hoewel de Mayweather er niet in slaagde om Stevenson te contracteren voor zijn label, heeft hij geen spijt van zijn uitspraken. Afgelopen april begon Stevenson pas zijn professionele carrière, met een winstpartij tegen Edgar Brito in het WBO kampioenschap voor lichtgewichten.

De Amerikaan is pas sinds kort officieel professional, maar het feit dat hij nu al beschikt over een tas van 20.000 dollar geeft aan hoeveel van hem verwacht wordt. Bovendien ziet ook voormalig Olympisch kampioen Andre Ward veel potentie in Stevenson. Hij heeft zich ontfermd over hem en is nu zijn coach.

VICE Sports sprak met hem over de overstap naar de profs, zijn manager én bokslegende Andre Ward en de gedroomde confrontatie met Vasyl Lomachenko.



VICE Sports: Wat is er veranderd nu je bent overgestapt naar de professionals ? Op welke manier is dit anders dan de amateurwereld ?

Shakur Stevenson: Het is heel anders. Nu moeten we een dag van tevoren al aanwezig zijn. En bij de profs vechten we meer rondes, dus moet ik wat geduldiger zijn. Ik hou wel van deze veranderingen.

Veel boksers in de amateurwereld zijn kritisch op de jury. Ben je blij dat je daar nu vanaf bent ?

Het jureren in de amateurwereld is behoorlijk verziekt, dus ik ben opgelucht dat ik daar niet meer afhankelijk van ben. Maar ik ben er nog niet zo zeker van dat de jury’s bij de professionals wél allemaal deugen. Ook daar heb ik al vaak slechte jury’s gezien.



Hoe vaak per jaar wil je vechten ?

Dat bepaal ik zelf niet. Mijn managers regelen dat, maar ik zal zelf zo vaak mogelijk willen vechten. Ray Leonard vocht 26 keer in twee jaar nadat hij Olympisch kampioen werd in 1976. Dat is heel vaak, maar ik zou het niet erg vinden als ik dat ook zou doen.

Floyd Mayweather noemde je ‘de nieuwe Floyd Mayweather’. Is dat een vloek of een zegen ?

Ik zie het niet als een vloek, maar ik zou mezelf niet de nieuwe Floyd Mayweather noemen. Liever ‘de eerste Shakur Stevenson’.



Voormalig Olympisch kampioen Andre Ward is een van jouw managers. Wat is het beste advies dat hij jou heeft gegeven ?

Ik denk gewoon dat ik altijd geconcentreerd moet blijven. Ik zie Andre weleens trainen en zijn concentratie is ongelofelijk. Hij zit dan heel erg in zijn eigen wereldje. Soms komt hij de sportschool binnen om te trainen en praat niet eens tegen me. Dan gaat hij eerst trainen, en na afloop is alles ineens weer normaal.

Heeft Ward ook met je gesproken over het zakelijke gedeelte van de sport ? Als amateur hoef je je daar nooit mee bezig te houden.

Hij praat daar zelfs continu over. Andre helpt me daar ontzettend mee.

Hoe denk je over zelfpromotie ? Wanneer je het tot prof schopt, moet je jezelf verkopen. Sommige jongens creëren expres nieuws rond een gevecht om aandacht te krijgen.

Ik blijf gewoon mezelf. Ik heb geen zin om dingen te doen, alleen om in het nieuws te komen. Het gevecht wordt het beste gepromoot als ik gewoon mezelf blijf. En dat zal er ook voor zorgen dat ik bekender wordt en veel geld ga verdienen.



Waren er veel boksers die je advies gaven toen je prof werd ?

Ja, absoluut. Ook van veel goede boksers, zoals Terence Crawford. Ik besef wel altijd van wie ik die dan adviezen krijg. Als iemand je iets vertelt die veel ervaring heeft, ben ik sneller geneigd om het advies op te volgen.

Jij en Michael Conlan worden vaak samen genoemd. Jullie zijn allebei jong, staan onder contract bij Top Rank en namen deel aan de Olympische Spelen van 2016. Denk je al aan een confrontatie met Conlan ?

We moeten onszelf eerst nog bewijzen. Ik merk dat iedereen nu al uitkijkt naar die confrontatie en dat is natuurlijk top. Ik trainde met hem in de weken voorafgaand aan de Olympische Spelen, dat was heel leuk. We gingen continu bij elkaar langs, dus we kennen elkaar behoorlijk goed.



De Ierse bokser Conlan heeft een heel land achter zich staan. Dat kan tegenwoordig niet gezegd worden over Amerikaanse boksers, omdat er veel andere populaire sporten zijn in de Verenigde Staten. Heb je het gevoel dat de Amerikanen warmlopen voor het boksen ?

Ik denk dat een aantal Amerikaanse boksers weinig steun krijgen van het publiek, maar daar heb ikzelf geen last van. Ik ben geboren in Newark en het voelt alsof de hele stad achter me staat. Meer heb ik niet nodig. Newark ligt vlak buiten New York en als ik daar ooit zou moeten vechten tegen Conlan kan ik ook daar een heleboel fans trekken. Dat zou dan een groots gevecht worden.

Naar welke boksers keek je toen je opgroeide ?

Vooral naar Andre Ward, Floyd Mayweather, maar ook naar Pernell Whitaker. Van hem zie ik vaak filmpjes op YouTube. De laatste tijd kijk ik vooral naar Vasyl Lomachenko en Terence Crawford. Vooral Lomachenko maakt indruk op me. Hij domineert in elk gevecht en is het type bokser dat ik wil zijn.



Sommigen vinden dat Lomachenko en Whitaker een vergelijkbare techniek en stijl hebben. Zie jij overeenkomsten ?

Ik snap wel wat er bedoeld wordt, maar ik denk dat Lomachenko toch echt zijn eigen stijl heeft. Een stijl die nog nooit eerder is vertoond in het Amerikaanse boksen.



Zie je het al voor je om ooit tegen Lomachenko te boksen ?

Absoluut. We hebben ongeveer hetzelfde gewicht en ik zal graag eens met hem in de ring staan. Dat is een droom voor me, maar ik moet mezelf eerst nog bewijzen.

Ben je van plan om in deze gewichtsklasse te blijven ?

Ik laat mijn lichaam gewoon zijn gang gaan. Als ik ouder en zwaarder word, laat ik dat gewoon gebeuren en zal ik misschien in een andere klasse terechtkomen. Nu ik professional ben train ik meer en maak ik meer kilometers, dus dat heeft vast wel effect om mijn lichaam.



Breng je nu je eigen stijl aan in de gevechten ? Je kunt nu je je eigen muziek en broeken uitkiezen.

Ik vind het geweldig dat ik mijn eigen kleding en muziek kan uitkiezen. De omgeving en sfeer bij de profs is heel anders. Ik geniet ervan.

