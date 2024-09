In gesprek met de zoon van Pablo Escobar over zijn vaders liefde voor voetbal

Maar naast zijn maffiapraktijken was hij een man die, zoals eigenlijk iedereen, passies en angsten had. Voetbal was zijn grootste passie. Over zijn band met de bal is veel geschreven, maar tot nu toe hebben weinig mensen zijn zoon daarover horen spreken. Juan Pablo Escobar, de zoon van, stemde in met een interview over die andere kant van zijn vader. VICE Sports sprak hem over de Pablo Escobar die elk weekend op de bank onderuit zakte om voetbal te kijken en vaak een balletje trapte met internationals.



Juan Pablo Escobar met zijn familie. (Foto via de familie Marroquin Santos)

VICE Sports: Hoi Juan Pablo, hoe was de band van jouw vader met de sportwereld?

Juan Pablo Escobar: Mijn vader had veel vrienden in het voetbal, maar ook in andere sporten. Hij sponsorde sportevenementen in Medellín voor de sociale klassen die in de steek waren gelaten door de overheid. Hij nodigde arme mensen uit voor dit soort toernooien. Hij liet ook veel trapveldjes aanleggen in arme wijken.

Videos by VICE

Was hij een voetbalgek?

Ja, hij was enorm fan van voetbal. Hij hield ervan om wedstrijden te kijken, maar ook om zelf een balletje te trappen. Hij was in feite net zo gepassioneerd over het spelletje als elke andere Colombiaan.

Je keek vast veel wedstrijden met je vader. Hadden jullie een vaste routine?

Hij dronk geen bier of sterke drank tijdens wedstrijden. Hij plofte gewoon neer op de bank als de wedstrijd begon. Als er mensen in huis waren, keken die allemaal met hem mee naar de wedstrijd. Ik herinner me vooral de 5-0 zege van Colombia op Argentinië tijdens de kwalificaties voor het WK van 1994.

Hoe herinner je die dag?

Die dag was een feestdag voor alle Colombianen, maar mijn vader bleef vrij kalm. Hij vierde de doelpunten, maar niet al te euforisch.

https://youtu.be/HM9BCnqTNlw

Veel series en documentaires gaan over de link van jouw vader met Atlético Nacional.

Ja, die link klopt niet. Hij was eigenlijk voor Deportivo Independiente Medellín, omdat dat team de naam van zijn stad droeg. Ik zou graag documenten inzien waaruit blijkt dat mijn vader betrokken was bij Atlético Nacional. Ik weet niet wat er in de hoofden is gebeurd van zulke mensen, die denken dat ze alles weten van het leven van Pablo Escobar. Want ze weten natuurlijk helemaal niks. Dat mensen niet eens weten wat zijn favoriete club was, zegt veel over de onzin die over mijn vader verteld wordt.

Er zijn maar weinig foto’s van jouw vader op een voetbalveld. Nam hij je wel eens mee?

Het is wel logisch dat er niet zoveel foto’s van zijn. Hij had niet veel tijd om te voetballen en toen hij ondergedoken zat, ging het al helemaal moeilijk. Ik ben een paar keer met hem naar het stadion geweest, vooral toen hij bezig was de politiek in te gaan. Iedereen applaudisseerde voor hem. Ik zag hoe het publiek de naam van mijn vader scandeerde, terwijl hij de naam van het team terugriep. Zo ging dat om en om. Ik had echt het gevoel dat de supporters van mijn vader hielden.

Denk je dat jouw vader voetbal gebruikte om zaken te doen?

Mijn vader deed geen zaken in de voetbalwereld om een simpele reden: hij was niet geïnteresseerd in legale zaken waarmee hij geen geld kon verdienen. Iedereen die je vertelt dat Pablo Escobar betrokken was bij legitieme bedrijven is een leugenaar.

https://youtu.be/x2QsHhU16FM

Ook niet voor het witwassen van geld?

Mijn vader was niet geïnteresseerd in het witwassen van geld. Hij was blij met zijn zwarte geld en de manier waarop hij het had verkregen. Iedereen nam zijn zwarte geld aan, dus waarom zou hij het witwassen?

Hij is er ook van beschuldigd de Copa Libertadores te hebben gekocht in 1989 voor Atlético Nacional.

Nee, dat klopt ook niet, om de simpele reden dat mijn vader geen eigenaar was van een team of speler. Hij heeft niet ingegrepen in het voetbal. Alles wat ik weet is dat hij mensen wel liet adviseren welke scheidsrechter het beste was.

Welke scheidsrechter had zijn voorkeur?

Degene die de finale van de Copa Libertadores floot, de Argentijn Juan Carlos Loustau. Mijn vader heeft niet gezegd dat hij moest fluiten in het voordeel van Atlético, maar gewoon dat hij zijn best moest doen.

Was dat ‘advies’ niet gewoon een bedreiging?

Ik begrijp wel dat iedereen zo’n boodschap van Pablo Escobar ziet als een bedreiging, maar ik weet zeker dat dat in dit geval niet de bedoeling was van mijn vader. Hij wilde de wedstrijd niet omkopen. Hij wilde juist zorgen dat het beste team zou winnen. Mijn vader was gewoon een voetbalfan die graag naar wedstrijden keek en bevriend was met een paar spelers.

Pablo Escobar trapt een balletje. (Foto via El Espectador)

Hoe zagen die vriendschappen tussen je vader en spelers eruit?

Ik herinner me nog dat het nationale elftal van Colombia op bezoek kwam toen mijn vader zijn gevangenisstraf uitzat in La Catedral. Sommige spelers kwamen zelfs op bezoek toen mijn vader ondergedoken zat, maar dat was puur uit vriendschap. Ze kwamen langs om hun vriend te bezoeken, niet om zaken te doen.

Had je vader een idool?

Volgens mij niet, maar hij was heel goed bevriend met René Higuita.

Trapte hij weleens een balletje met zulke spelers? Kon je vader er wat van?

Ze speelden vaak bij La Catedral en de Hacienda Napoles. Ik zou niet kunnen zeggen of hij een goede speler was of niet, maar hij hield van scoren en iedereen liet hem ook doelpunten maken. Het was grappig om te zien. Zelfs als er een scheidsrechter op het veld liep, was mijn vader nog de baas. Soms duurden wedstrijden drie of vier uur, omdat er niet afgefloten mocht worden totdat het team van mijn vader had gescoord. Als het nodig was, zei hij tegen de aanvallers van de tegenstander dat ze hun shirtjes moesten ruilen met een paar van zijn teamgenoten, zodat mijn vader betere spelers had.

Pablo Escobar op de tribune. (Foto via El Tiempo)

John Jairo “Popeye” Velásquez, de rechterarm van Pablo Escobar, heeft eens gezegd dat jouw vader opdracht had gegeven een scheidsrechter te doden.

Daar klopt niks van. Er zijn veel mensen die zeggen mijn vader goed te kennen, maar er stonden niet veel mensen echt dichtbij mijn vader. Popeye stond niet zo dichtbij mijn vader als hij dacht, hoe anders media daar ook over berichten. Ik ben met mijn vader opgegroeid en leefde met hem. Ik weet wat hij deed en wat niet.

Denk je niet dat het geld van drugshandelaren het Colombiaanse voetbal heeft beïnvloed, tot op de dag van vandaag?

Natuurlijk wel. Het klopt dat drugshandel zelfs vandaag nog invloed heeft op het voetbal. Dat is heel normaal, niet alleen in Colombia. Maar mijn vader had daar geen interesse in. Hij was gewoon een fan die wedstrijden keek op TV en dan wel zag wat er ging gebeuren. Dan wil je het spel ook niet beïnvloeden.

Voetbalden jullie vaak samen toen je jong was?

Ja, in het begin had hij meer vrije tijd. Later kon het minder. Mijn vader gaf me veel liefde, meer dan genoeg. Hij was een geweldige vader en leerde me een goed mens te zijn.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.