Indonesische eilanden verzuipen in het vuilnis van megastad Jakarta

De Indonesische overheid heeft meer dan 260 leden van de opruimdiensten naar een rits eilanden voor de kust van Jakarta gestuurd. Tot zo ver hebben ze elke dag 40 ton vuil opgehaald. Dat is natuurlijk ontzettend veel, maar het staat in schril contrast met de bijna 2200 ton vuilnis die dagelijks in de hoofdstad wordt geproduceerd.

De Duizendeilanden zijn een populaire toeristische bestemming. Yusen Hardiman, hoofd van het departement voor milieuzaken in de regio, zei dat het meeste vuilnis niet lokaal wordt geproduceerd, maar aanspoelt vanuit zee. Tijdens de moessonperiode spoelt het regenwater alle vuilnis op de grotere omringende eilanden de zee in.

Videos by VICE

De Duizend Eilanden (links) liggen voor de kust van de hoofdstad Jakarta.

Hoewel er deze week veel vuilnis is opgehaald, is het probleem niet beperkt tot de Duizend Eilanden.

Indonesië is na China verantwoordelijk voor het meeste vuilnis dat in zee belandt, en gigantische vuilnisvlaktes zijn ontstaan in zee en op de duizenden kleine eilandjes die deel uitmaken van de Indonesische Archipel. Eerder dit jaar werd het leger al uitgestuurd om een gigantische vuilnisophoping op te ruimen die een rivier verstopte. En enige tijd daarvoor riepen Balinese ambtenaren al een “vuilnisalarm” af toen een van de stranden bezaaid met vuilnis lag.

In een artikel uit 2017 van de Amerikaanse website The Conversation, werd beschreven dat de gigantische vervuiling voor een groot deel veroorzaakt wordt, doordat er geen effectieve nationale wetten zijn over de plasticproductie. Ook zijn de 264 miljoen mensen niet goed genoeg op de hoogte wat ze eraan kunnen doen. Hoewel er sinds 2016 een belasting is op plastic zakjes, heeft dat nauwelijks iets gedaan voor het vuilnisprobleem in het land.

Vorig jaar beloofde het land 850 miljoen euro uit te geven om oveaanvuilnis voor 2025 met 70 procent te verminderen. Een deel van het geld zal naar dit soort opruimacties blijven gaan, en uitgegeven worden aan awareness-campagnes.