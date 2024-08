Envy Peru van Drag Race Holland over pikante dm’s en haar obsessie voor papegaaien

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we dragqueen Envy Peru, die de eerste editie van Drag Race Holland won, over janken met haar moeder tijdens de show, de wereld een veiligere plek maken voor LHBTI-jongeren en reageren op dickpics.

VICE: Wanneer heb je voor het laatst ongelooflijk hard gejankt?

Envy Peru: Ik heb heel hard gejankt toen mijn moeder langs kwam bij Drag Race Holland. Mijn moeder heeft haar leven in Zuid-Amerika opgegeven om mij hier een betere toekomst te geven. Na 31 jaar kwam eindelijk het moment dat ik kon stralen en haar kon laten zien wat ik kan.

Mijn moeder en ik hebben het onderling niet altijd even gemakkelijk gehad, omwille van mijn geaardheid. Ook snapte ze niet goed waarom ik dragqueen wilde worden. Uiteindelijk heb ik haar hierin moeten onderwijzen, zodat ze de LHBTI-gemeenschap anders kon zien. Dat is haar uiteindelijk ook gelukt. Toen ze me op Drag Race Holland zag, besefte ze dat haar opoffering de moeite waard is geweest.

Wanneer was je voor het laatst écht over de rooie?

Dat was ook bij Drag Race Holland toen er een double safe was en we met z’n vieren naar de finale gingen. We hadden zo kneiterhard gewerkt die aflevering, maar het had niets uitgemaakt. Het voelde echt alsof er een duif op ons gescheten had.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Jongeren leren al vanaf de basisschool om mensen in hokjes te plaatsen. Ik hoop dat er een tijd komt dat jongeren niet meer uit de kast hoeven te komen, omdat het normaal is om gay of lesbienne te zijn. We hebben gelukkig al veel sprongen gemaakt, maar we zijn er helaas nog lang niet. Zichtbaarheid in de media is bijvoorbeeld erg belangrijk hierin. Nu heb je non-binaire karakters op je televisiescherm, zoals Thorn Vineyard in Spangas. Dat vind ik heel goed. Ik heb wel veel vertrouwen in de nieuwe generatie, hoor.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Het moment dat ik uit de kast kwam, was zowel een mooi als een donker moment. Ik werd niet volledig geaccepteerd door mijn familie. Doordat ik niet meteen de support had van mijn familie, was het voor mij een erg moeilijke tijd. Uiteindelijk had ik op mijn Facebook een bericht gezet, gericht aan alle mensen uit Zuid-Amerika – waar homoseksualiteit nog steeds een enorm taboe is. In dat bericht schreef ik dat ik een drag queen ben. Ik kreeg zoveel liefde van mijn hele familie, waardoor mijn moeder ook een switch maakte en mij accepteerde.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefst willen wonen?

Ik ben helemaal gek op Amsterdam, waar ik nu woon. Maar ik hou ook wel van warme landen. En tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat het land waar ik woon open minded is. Dan blijven er weinig opties over, buiten misschien LA. Dat zou ook de ideale plek zijn om mijn carrière verder uit te breiden.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Het internet verbindt iedereen met elkaar, waar je ook bent. Ik hou ervan om contact te maken met mensen aan de andere kant van de wereld die ook Drag Race Holland kijken. Los daarvan ben ik ook gek op papegaaienfilmpjes op TikTok. Elke avond, voordat mijn vriend en ik slapen, kijken we die in bed.

Welke leraar heeft jou getekend voor het leven?

Op de acteursschool had ik een docent die ‘trainend acteren’ gaf. We moesten in een les van hem iets laten zien waar we erg trots op zijn. Ik had net mijn eerste drag-make-up gedaan. Ik liet dit zien aan de klas en legde uit waarom ik hier zo trots op ben. Die leerkracht zei toen dat ik hier meer mee moest doen. Ik was in eerste instantie ontzettend beledigd, omdat ik gewoon acteur wilde worden. Het heeft nog vijf jaar geduurd voordat ik echt die stap heb gezet om drag queen te worden.

Welk moment uit je leven wil je terugdraaien met de VAR?

Het is geen specifiek moment, maar ik zou willen terugkeren naar het jaar 2019. Vorig jaar zijn er namelijk heel veel dromen uitgekomen. Ik heb bijvoorbeeld samengewerkt met Nikkie Tutorials, waar ik ontzettend fan van ben. We wonnen ook de mooiste boot van de Canal Parade. Ik heb dat jaar zoveel lol gehad.

En 2017, dan heb ik mijn vriendje ontmoet. Hij was al verschillende keren naar mijn show gekomen, waardoor hij me al vaak had gezien als Envy. De eerste keer dat hij me ontmoette als Boris, hadden we meteen een sterke klik met elkaar. Ik was echter te gefocust op mezelf. Pas een jaar later hadden we onze eerste date. Toen zijn we nooit meer weggegaan van elkaar.

Wat is de vreemdste DM die je ooit hebt gehad?

Ik heb heel veel foto’s gekregen van piemels in alle vormen en maten. Zo’n foto heeft nooit een aanleiding: meestal krijg ik die meteen met simpelweg ‘Hi Princess’ erbij. Ik heb een keertje op zo’n foto gereageerd met een voice bericht waarin ik met een mannelijke stem zei ‘dankjewel voor je piemelfoto’. Zo werd hun illusie meteen verbroken.

Vind je het een eng idee dat je een steeds ouder lichaam krijgt?

Ja. Ik vind ouder worden wel mooi, want het betekent ook dat je wijzer bent. Maar dat mijn lichaam ouder wordt, vind ik wel een eng idee. Het is gelukkig niet zo dat ik hier elke dag over nadenk. Anderzijds: zolang je in gedachte jong blijft, hoeft het niet zoveel uit te maken. Ouder worden hoort nu eenmaal bij het leven.

Waar gaat jouw bloed echt van koken?

Discriminatie en onrecht, vooral tegenover de transgemeenschap. Er worden nog zoveel trans personen vermoord, puur omwille van wie ze zijn. En ook in Amerika, onder Donald Trump, is er zoveel onrecht gaande. Daar word ik ook heel verdrietig van. Ik wil me hier actief voor inzetten. Er is namelijk ook nog veel discriminatie tegen de queer community in Nederland. Ik wil de wereld veiliger maken voor jongeren en ik wil laten zien dat we er echt mogen zijn. We zijn geen freaks. We zijn paradijsvogels.