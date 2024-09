We weten niet wie Lully is maar wel dat zijn/haar ‘Slow D’s’ vervreemdend sensueel werkt

Hoi! Hier is een artiest waar we niets vanaf weten, maar we zijn nu al dol op zijn/haar vervreemdende muziek. We kregen het liedje Slow D’s opgestuurd en het is zeer intrigerend. De stem is zo gepitcht dat het in de verste verte niet meer klinkt als een mens. En ook de muziek is gemanipuleerd – uit elkaar getrokken en gehakt en weer door elkaar gehusseld. Staat Slow D’s misschien voor ‘slow dicks’? Waarschijnlijk niet, want dan zou de apostrof verkeerd staan, toch is er iets sensueels aan dit nummer en dan hebben we het nog niet eens over het semi pornografische plaatje dat bij het nummer hoort.

Er hoort een gedicht bij het nummer en je weet dat een artiest niet zomaar zoiets simpels als de apostrof verneukt wanneer hij of zij zo diep in de poëzie zit.

Luister hierboven naar het nummer en maak je maandag iets glansrijker met het gedicht hieronder.

Lully, née Lulli,

Once sung for great Louis

The Sun King who outlived his sons



Lully, née Lulli,

A glut for sodomy

Fell out with the curly patron



To gain back his favour

He gave him a flavour

Of royal liturgical fun



Upon the ’te deum’

The retinaculum

Was struck with the maestro’s baton



The song was so young

Sung only verse one

When Versailles uncomfterbly dumb’d



The gangrene untreated

Spread north through his meated

And life thereby quickly undone



Lully, dont fuss

Climb down parnassus

Come, visit this century, come



It’s anthroposceney

And Kanye Regimey

I’m sure you could light it up some