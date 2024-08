de invloed van influencers neemt in toenemende mate af

Toen Instagram eerder dit jaar aangaf met het idee te spelen de like-functie te verwijderen, vroegen veel mensen zich af of dit het einde van het influencertijdperk zou betekenen. Een nieuw onderzoek suggereert echter dat die tijd allicht sneller aanbreekt dan we denken. Volgens het onderzoek is het engagement van instagramgebruikers met influencers-content namelijk op een historisch dieptepunt.

Volgens Mobile Marketer heeft InfluencerDB, een bedrijf dat dit soort statistieken onderzoekt, geconcludeerd dat niet gesponsorde content tot onder 2 procent daalde in het eerste kwartaal van 2019 ten opzicht van 4.5 procent drie jaar daarvoor, terwijl gesponsorde content rond de 2 procent is gebleven, ten opzicht van 4 procent daarvoor.

Het onderzoek concludeerde ook dat het engagement van het publiek met influencers in elke industrietak – waaronder beauty, mode, eten en lifestyle – het afgelopen jaar is afgenomen. InfluencerDB gelooft dat deze daling te verklaren is door het feit dat mensen overladen worden met gesponsorde content, en daardoor er gemakkelijker overheen scrollen.

Het nieuwe onderzoek onderschrijft het Streetwear Impact-rapport dat eerder dit jaar door Hypebeast gepubliceerd werd, dat ook concludeerde dat de effectiviteit van influencers aan het afnemen was. Grappig genoeg kwamen zij er ook achter dat influencers met volgers tussen de duizend en vijfduizend meer engagement hadden, dan die met meer dan vijfduizend.

Hoewel we niet met zekerheid kunnen vaststellen dat dit dan echt het einde van de influencer betekent, moeten influencers misschien wel eens overwegen hun strategie aan te passen, want hun volgers hebben er duidelijk niets meer mee te schaften.