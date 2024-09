Welke goorlap heeft zojuist de befaamde cocktailteen gestolen?

Het personeel van het Downtown Hotel in Dawson City, Yukon, is furieus op een gast die onlangs hun bar bezocht. Niet omdat de bezoeker zich compleet lazarus had gezopen, de boel onder had gekotst, of in een episch bargevecht belandde. Nee, het hotel is kwaad omdat iemand hun teen heeft gestolen – en wie het ook was, zal het bezuren.

“We zijn furieus,” vertelt Terry Lee, de zogenaamde “Toe Captain” van het hotel, in een verklaring aan CBC. “Het is echt lastig om een goede teen te vinden.”

De gemummificeerde mensenteen is een essentieel ingrediënt in het beroemde drankje van de hotelbar, de “Sourtoe Cocktail.” Wie het waagt dit drankje te bestellen moet een shotje nemen (de meesten kiezen voor whisky) terwijl de afgehakte teen in het glaasje ligt, en de teen hun lippen laten aanraken. Het drankje kost € 8, is sinds 1973 al mateloos populair in het Downtown Hotel, en naar zeggen hebben al 100.000 bezoekers deze stunt uitgehaald.