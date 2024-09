In de clip voor ‘Same Drugs’ heeft Chance the Rapper een melancholisch duet met een pop

Chance the Rapper heeft een goed jaar achter de rug. Coloring Book is uitstekend ontvangen en de rapper is uitgenodigd om op te komen treden bij de Grammy Awards. Wellicht is de video van Same Drugs een teaser voor dat optreden. Normaliter is Chance vrolijk maar voor deze video is de toon een stuk melancholischer. Hij zingt voor een pop die op zijn schouder ligt, op een filmset van een soort variété-programma.Terwijl Chance ”we don’t do the same drugs no more” zingt, krijg je bijna medelijden met die pop. De video is geregisseerd door Jack Schreier. Check hem hieronder.