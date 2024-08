Jaarlijkse kaasrolwedstrijd gaat niet door omdat het “niet cool meer is”

Kaasrollen is een toffe sport waarbij deelnemers in teams een enorme kaas van een heuvel afrollen. Het is een race waarbij het team dat als eerste de kaas over de finish rolt de winnaar is. Klinkt te gek toch, want is er iets fijners dan kaas?

Om eerlijk te zijn gaat het vaak niet om goddelijke kilo’s zuivel, maar om een houten nep-variant die geverfd is zodat-ie op een kaas lijkt. Maar lekker boeiend. Kaasrollen is een ding, en het is hartstikke leuk om een stuk hout dat cosplayt dat het een camembert is door de straten te zien rollen.



In het Engelse dorpje Stilton – je kent het vast wel van de kaas met port die je altijd bij het kerstdiner eet – is kaassport een eeuwenoude traditie die elk jaar weer terugkeert. Tot nu toe dan. Na veel discussie is er besloten dat er in 2018 geen kaasrolwedstrijd plaatsvindt in het dorp.

De organisatoren van het feest, Olive Main en Carol Warren hebben verschillende redenen om de traditie niet door te laten gaan en ze leggen dit uit in een facebookpost: de hoge kosten, niet genoeg beveiligers, en niet voldoende controle op minderjarige die zich bezatten.

Dit treurige nieuws zat er al een tijdje aan te komen. Het was al jaren lastig om genoeg deelnemers te verzamelen. Zo moeten er minimaal twaalf tot zestien mannenteams en acht tot twaalf vrouwenteams meedoen. De traditie is uitgestorven, zo lijkt het.

Het meest verdrietige is toch wel dat het publiek hun interesse heeft verloren in de sport. Volgens de organisatoren “is er bedroevend weinig enthousiaste voor de edele sport van het kaasrollen.” De sport is, zo valt te lezen in hun verklaring, volgens het publiek “niet cool meer.”

Jezus, jongeren weten echt niet wat leuk is.

MUNCHIES heeft geprobeerd in contact te komen met de organisatie, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen.



Wat de reden ook is, het leven is een stuk minder plezierig geworden nu we nooit meer als kaas verklede stukken hout over het asfalt zullen zien rollen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Munchies US.