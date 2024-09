Jacques Greene deelt zijn blije houseliedje ‘To Say’

Is dat even vrolijk de dag beginnen: Jacques Greene heeft zijn nieuwe liedje To Say uitgebracht. Het klinkt een beetje alsof er een wervelwind door een snoepwinkel raast. De single van de Canadees leunt tegen house met soulvolle vocalen en een melodie die alle kanten op gaat. Het nummer bouwt rustig op naar een climax, neemt gas terug met een stemmig stukje piano en schiet vervolgens weer de lucht in. To Say is een van de tracks op Greenes debuutalbum Feel Infinite, dat op 10 maart uitkomt.

De producer zei eerder al dat hij met Feel Infinite “probeert om muziek te maken die mensen verbindt,” iets wat je terughoort in To Say – in die zin dat we meteen de dansvloer op willen met een grote groep leuke mensen. Je raadt het nooit: dat kan al op 18 maart! Dan staat Greene namelijk in BAR, Rotterdam, samen met Torus. Check het event hier.

Feel Infinite komt op 10 maart uit via LuckyMe en kun je hier alvast vooruitbestellen. De tracklist van het album ziet er als volgt uit:

1. Fall

2. Feel Infinite

3. To Say

4. True (feat. How To Dress Well)

5. I Won’t Judge

6. Dundas Collapse

7. Real Time

8. Cycles

9. You Can’t Deny

10. Afterglow

11. You See All My Light