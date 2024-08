We spraken de 70-jarige Jannie die de aanhang van Go Ahead gek maakt

Niet lang geleden was ik in Deventer om met Sfeerteam ADHD een derbydag tegen FC Twente mee te maken. Daar zag ik in de tweede helft een oud vrouwtje razendsnel langs de fanatieke supporters op de B-side sprinten. Ze had een gigantische vlag in haar handen met de tekst ‘Jannie maak ze gek’ erop. Iedereen op de tribune ging compleet uit zijn dak en zong de vrouw luid toe.

Sinds mijn bezoek kon ik het beeld van die vliegensvlugge Jannie niet meer loslaten. Wie is deze vrouw met een perfecte sprint in haar benen? Om erachter te komen moest ik nog een keer naar Deventer om de zeventigjarige Jannie Kamphuis te ontmoeten. Bij het stadion vertelt ze over haar liefde voor Go Ahead Eagles en hoe ze bij elke thuiswedstrijd de fanatieke supporters op de B-side helemaal gek maakt.

VICE Sports: Ha Jannie, jij zit niet vaak stil, of wel?

Jannie Kamphuis: Ik ben al een tijdje met pensioen, maar de hele dag thuis rondlopen vind ik niks aan, dus daarom doe ik veel voor de supportersvereniging. Ik ben ook vrijwilliger bij de hondenschool in Hellendoorn. Op zaterdag help ik met de koffie bij amateurclub VV Hellendoorn en in mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hondje Frauke, een Friese Stabij. In januari doe ik voor de 28ste keer mee aan de alternatieve elfstedentocht. Dat is honderd kilometer schaatsen op de Weissensee in Oostenrijk.

Goeie conditie heb je dan.

Dat zal wel, hè. Anders zou ik het niet doen. Laatst toen ik jarig was heeft de B-side een verjaardagslied voor me gezongen in de zeventigste minuut. Dat was machtig mooi. Van de supportersvereniging kreeg ik een fotocollage en van het bestuur een shirt met het rugnummer zeventig. Bij de hondenschool kreeg ik een speld met de tekst “Jannie vrijwilliger van het jaar.” Ze gaven me een fles met drinken en een zak met nootjes, kaas, de hele mikmak. Ik ben goed in het zonnetje gezet.

Wanneer begon je met die vlag te rennen voor de fanatieke aanhang van de B-side?

Rond mijn 61ste ging het hekwerk voor de tribune weg, waardoor er een breed pad vrijkwam. Toen ben ik gaan rennen. Ik begin vooraan en ren helemaal naar achter. Meestal ga ik een of twee keer op en neer. Ik vind het prachtig dat de B-side altijd als een blok achter me staat. Het is echt mooi om te doen.

Is er een specifiek moment dat je begint te rennen?

Ik ren alleen in de tweede helft. De eerste kan ik niet.

Waarom niet?

Ik ga rond met het karretje met warme dranken en in de eerste helft breng ik koffie naar de invalide mensen. Ik ga altijd even naar de hoofdtribune, want daar heb ik wat vaste plekken om koffie te verkopen. Ik heb een machtig mooie kar, waar mensen koffie, thee of chocolademelk kunnen krijgen. Ik zorg er altijd voor dat ik er twee bekertjes omheen doe, anders wordt het te heet.

Ga je extra vaak rennen als het slecht gaat op het veld?

Ja juist, om de boel een beetje op te jutten. Als het slecht gaat, moet je ook achter de ploeg blijven staan. Dan beginnen de mensen met z’n allen “Jannie maak ze gek” te zingen. Hoe harder ze zingen, hoe harder ik ga rennen. Er liggen wel altijd veel bekertjes en andere snippers in dat pad, maar daar wals ik gewoon overheen. Hopla. Ik ben nog nooit gestruikeld.

Ga je ook mee naar de uitwedstrijden?

Ik ga naar alle wedstrijden. We hebben een eigen bus met de vrijwilligers voor de uitwedstrijden. In andere stadions loop ik ook met een vlag, maar dan wel een kleinere variant. Die is wat makkelijker mee te nemen. Ik hou van wat kleinere stadions, die van RKC vind ik bijvoorbeeld wel mooi. Veel beter dan het stadion van FC Twente, met die grote grachten ertussen. Er is daar totaal geen sfeer. Een waardeloos stadion. Sorry dat ik het zeg. Het is gewoon niet mijn ding.

Wanneer kwam je eigenlijk voor het eerst bij Go Ahead Eagles?

Ik denk dat ik toen een jaar of achttien was, met mijn broer. Ik had destijds nog geen seizoenkaart en deed aan het begin nog niks voor de supportersvereniging. Als ik daar lid van wilde worden, was het wel handig dat ik mijn rijbewijs ging halen. Autorijden trok me toen eigenlijk nog helemaal niet, want brommerrijden was mijn lust en mijn leven. Ik ben toch maar begonnen en na een paar lessen zei de instructeur: “Met afrijden slaag je, maar ik kan moeilijk inschatten of je de theorie gaat halen.” Ik ben namelijk niet zo snel. Uiteindelijk ben ik voor de praktijk in een keer geslaagd en de theorie had ik in twee keer. Vanaf toen mocht ik met de auto en rond mijn 24ste werd ik lid van de supportersvereniging. Ik voelde me de koning te rijk.

En sindsdien weet iedereen in Deventer wie je bent.

Ze kennen me hier, maar ook in Emmen, Almere of Almelo. Zelfs buiten het stadion roepen mensen weleens “Jannie maak ze gek” naar me. Maar nooit vervelende dingen. Mocht dat wel een keer gebeuren, gaat dat toch het ene oor in en het andere er weer uit. Zelfs een aantal oude burgemeesters van Deventer weet wie ik ben. Toen Go Ahead in 2016 promoveerde naar de eredivisie stond ik tussen de spelers en de mensen van de gemeenteraad op het podium. Daar had het bestuur me voor uitgenodigd en uiteraard zongen de fans weer “Jannie maak ze gek.”

Wat zit er eigenlijk in die tas?

Twee verschillende shirts van Go Ahead, waarvan ik er dus eentje voor mijn verjaardag heb gekregen. Van Telstar heb ik voor mijn verjaardag ook een shirt gekregen met rugnummer zeventig. Het was goed bedoeld, maar ik loop liever in een shirt van Go Ahead. Via via heb ik iemand uit IJmuiden blij kunnen maken met dat shirt van Telstar.

Volgens mij zit er nog wel meer in die tas.

Dat klopt: deze pet. Die is al een jaar of zes oud. Ik heb ook nog een hele oude vlag bij me, die stinkt een beetje. Ik heb hem helemaal zelf geschilderd, dat was een werk, joh. Ik hang hem nog regelmatig op bij een uitwedstrijd.

Hangt je huis ook helemaal vol met spullen van Go Ahead Eagles?

Er hangen een paar sjaals in de woonkamer en in de gang hangen wat foto’s met handtekeningen van oud-spelers. Buiten hangt een rood-gele klomp met het logo van Go Ahead erop. Dan weten de mensen dat ik daar woon.

Wat hoop je nog mee te maken als supporter van Go Ahead?

Weet je? De spelers doen hun best en meer kunnen ze niet doen. Iedereen wil een keer kampioen van Nederland worden, maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Er zitten genoeg slechte wedstrijden bij en de keeper maakt weleens een blundertje. De spelers ook vaak zat, trouwens. Dat hoort er nou eenmaal bij.

En ook als het minder gaat, blijf jij met de vlag rennen.

Jazeker. Ik wel. Als het goed gaat met de club zijn er allerlei mensen die Go Ahead Eagles in de kont willen kruipen. Als het even slecht gaat, piepen ze er weer tussenuit. Zo zit ik niet in elkaar. Ook toen de club bijna failliet ging en we nog geen nagel hadden om de kont mee te krabben, bleef ik naar het stadion gaan. Ik heb de club zien promoveren en degraderen, maar ik blijf altijd achter ze staan.

