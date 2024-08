‘Je komt alleen van een verslaving af in een kliniek…’

Iemand die vaak drugs gebruikt – of dat nou gaat om alcohol, cannabis of harddrugs – is nog geen verslaafde. Toch denken we soms van wel, volgens Judith Noijen, verslavingsexpert bij Jellinek. In een video van Tonic, in samenwerking met Anderzorg, legt zij uit welke misverstanden er zijn over druggebruik en hoe je het gesprek aan kunt gaan met iemand in jouw omgeving die problemen heeft met drugs.



We hebben prima door wanneer drugsgebruik problematisch wordt, blijkt uit een lezersonderzoekje. Ruim 800 tot bijna 1600 bezoekers van VICE beantwoordden één van onze vragen over drugsgebruik. Op de vraag ‘Hoe weet je dat een vriend een drugsverslaving heeft?’ antwoordden de meesten: ‘hun dagelijks leven lijdt onder het drugsgebruik’, ‘ze gebruiken drugs als ze zich hebben voorgenomen dat niet te doen’ en ‘ze hebben geen controle meer hebben over drugsgebruik’.



Over de behandeling en of je ooit van een verslaving afkomt, zijn de meningen meer verdeeld. Zo denkt een kleine meerderheid van de lezers (56 procent) dat iemand met een verslaving al veel zelf kan doen, voordat hij hulp zoekt. Maar evengoed vindt een meerderheid (51 procent) dat iemand met een verslaving uiteindelijk wel moet afkicken in een kliniek. En ben je eenmaal verslaafd geweest, dan denkt 66 procent dat je nooit meer van een verslavingsgevoeligheid afkomt.



Hoe zit dat echt? Judith legt het uit in ‘Wat je nu moet weten over… verslavingen’.

Wil je zelf het gesprek aangaan met een vriend of vriendin over diens drugsgebruik? Bij Unity vind je gesprekstips. Of heb je zelf hulp nodig? Hier vind je tests en zelfhulp.