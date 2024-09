Je kunt nu gratis een hele rits Japanse blokdrukkunst downloaden

De digitale revolutie is een tijdje aan de gang, maar dat is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Gelukkig besefte de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten dat ze niet achter konden blijven. In een allesomvattend digitaliseringsproject maakte de Library of Congress een digitale kopie van oude documenten, die eerder op stapels lagen te verstoffen. De nieuwste aanvulling: Japanse blokdrukken gemaakt ergens tussen de 17e en 20e eeuw.

In de digitale bibliotheek vind je blokdrukken vol acteurs, vrouwen, landschappen, en Westerse vreemdelingen. Voorheen moesten mensen nog geld betalen om daar toegang tot te krijgen, maar inmiddels zijn ze gratis en afstand gewoon te downloaden.

“Een heleboel scholen, tradities en genres wordt vertegenwoordigd,” zegt de website. “Maar met name de surimono – waar beeld en poëzie samenkomen – en prints van de Russisch-Japanse en Chinees-Japanse Oorlogen vind je er terug. De collectie bevat een aantal van de hoogtepunten uit de blokdrukkun, in de stijlen van ukiyo-e- en yokohama-e.”

De grote Senju brug. Hiroshige Ando, 1856

De maand van de kersenbloesem. Kiyonaga Torii, 1785-1789.

Theehuisje in Koishikawa. Hokusai Katsushika, tussen 1890 en 1940. Druk van een zware hand. Kiyochika Kobayashi, 1904

Amerika, Izumi Ichi (Izumiya Ichibei), 1861

Militaire bewegingen van Franse en Engelse troepen, Ōmeidō, 1879

Check de website van de Library of Congress voor de volledige collectie Japanse blokdrukken.