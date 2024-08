Stoned Fighting: de jiu-jitsu wedstrijd voor wietsmorende vechtersbazen

Bang dat je onze beste verhalen en video’s mist? Schrijf je in voor onze wekelijkse newsletter en volg ons op Instagram.

Het debat over wietgebruik en sport is al lang bezig. In de Amerikaanse MMA-wereld testen veel vechters die tijdens de competities niet smoren, toch positief, omdat wiet een drug is die lang in je systeem blijft. Door die strikte drugsregels hebben er al verschillende MMA supersterren positief getest op cannabis, zoals Nick Diaz. Het gevolg? Boetes en zelfs schorsingen.

Als tegenbeweging tegen de strenge regels, besloten Matt Staudt en Big Lonn Howard High Rollerz op te richten, een jiu-jitsu wedstrijd waar alle deelnemers – waaronder heel wat toppers – verplicht wiet smoren voor hun gevecht. De sterkste stoner gaat bovendien naar huis met maar liefst een halve kilo wiet.

