Fraaie portretten vol verlies en verlangen

Een foto van de expositie ‘Lovers & Friends’ bij Deli Gallery in New York

John Edmonds studeerde recentelijk af aan het MFA fotografieprogramma van Yale, en heeft sindsdien werk hangen op plekken als FOAM, het Philadelphia Museum of Art, en nu bij Deli Gallery in New York.



Daar is op dit moment het project Lovers & Friends te zien, een verzameling foto’s en teksten van de kunstenaar over relaties, verlies en verlangen – grootste en abstracte concepten die vaak moeilijk in woorden zijn te vatten. Zoals Edmonds schrijft op zijn website: “Door de opeenstapeling en herhaling van de foto’s wil ik het idee van zijn compliceren, en de vooroordelen van de kijker over ras, gender en seksualiteit uitdagen.” Bekijk een deel van de serie hieronder.

