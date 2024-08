Jongens, ik ben afgelopen weekend voor het eerst gepijpt!

Afgelopen zaterdag gaat de boeken in als de dag dat ik voor het eerst fellatio ontving – in de volksmond ook wel een pijpbeurt geheten, of kortweg ‘hoofd’. En mijn hemeltje, daar kwamen wel even een paar verrassingen bij kijken.



Ik zie mezelf graag als een vrij onschuldige achttienjarige met een tamelijk kalm leventje. Ik hou niet echt van feesten, heb nog nooit een biertje gedronken, en mijn eerste en enige ervaring met wiet eindigde als de kutste dag van mijn leven. Dit maakt me een waardevolle toevoeging aan het VICE UK-kantoor; ik ben een vers, onbeschreven blaadje waar ze van alles op uit kunnen proberen zonder al te veel cynisch tegengestribbel.

Sterker nog, nu ik erover denk, is hier solliciteren misschien wel het spannendste wat ik ooit gedaan heb – om maar even aan te geven hoe spannend mijn leven ongeveer is. Mocht het nog niet duidelijk zijn: ik ben dus ook nog maagd, en mijn penis was tot voor kort überhaupt nooit in de nabijheid van een mond geweest.

Jarenlang dacht ik dat mijn eerste pijpbeurt een levensveranderende gebeurtenis zou zijn, zoals het ondertekenen van je eerste arbeidscontract, of het ontdekken van de Incognito-functie in je browser. Als je alles zou geloven wat je erover te horen krijgt, zou het een belangrijke en vormende ervaring zijn: een van de eerste stappen op de lange weg richting mannelijkheid. Met al deze verhalen in mijn achterhoofd, waren er een paar dingen waar ik me zorgen over bleef maken.

Ten eerste ben ik besneden (shout-out naar alle vroom levende cabrio-boys, ik zie jullie!), dus maakte ik me zorgen dat mijn ~onbedekte~ eikel een punt van overprikkeling zou bereiken. Wat als ik begin te stuiptrekken, in paniek raak en wegsprint, en de uitdelende partij alleen achterblijft? En zou ik niet binnen luttele seconden pieken, zelfs als het niet zo hemels is als ik verwachtte, of misschien zelfs pijnlijk is? Moet ik tutorials kijken om m’n uithoudingsvermogen op te krikken, of beginnen met tantra? Zou dat helpen? Het was allemaal erg verwarrend en stressvol.

Hoe dan ook, afgelopen weekend was het eindelijk zover, en het leek me een goed idee om iets te schrijven over de ervaring – voor degenen onder ons die al die zenuwen en bezorgdheid alweer vergeten zijn, degenen die er nog middenin zitten, degenen die alleen de andere kant van het verhaal hebben meegemaakt, degenen die zich niet realiseerden dat mannen zich zorgen maken over hun eerste pijpbeurt, en degenen die blindelings op dit artikel hebben geklikt omdat ze “gepijpt” in de titel zagen staan. En, laten we wel wezen, natuurlijk ook omdat er absoluut niet genoeg mannen zijn die over seks schrijven, en het hoog tijd is dat daar verandering in komt.

Ik date al een tijdje met iemand (of dat was in ieder geval zo op het moment van schrijven) die me nadrukkelijke toestemming heeft gegeven om mijn verhaal uit de doeken te doen. We kennen elkaar al een paar maanden en hadden elkaar al een paar keer eerder gezien. Om een kort verhaal nog korter te maken: mijn ouders zijn op vakantie, dus kwam ze langs bij mij thuis. We lagen in bed te chillen, en voordat ik het wist was het al gebeurd: mijn pik zat in een mond.

Ik verwachtte een soort Disneyland, maar eigenlijk wist ik alleen maar dat er iets was gebeurd omdat ik het kon zien. Ik voelde helemaal niets van die mond rond mijn penis. Het voelde letterlijk alsof mijn penis in een leegte zweefde. Ik voelde gewoon niets: leegte, ruimte. Maar toen, een paar seconden later, ging het dieper en was het magisch: zo zacht en warm.

En dit is misschien raar, maar ik voelde me een beetje slecht terwijl het gebeurde. Ik lag daar maar een beetje, met mijn pik in iemands mond. Dat kan toch niet echt prettig zijn? Mijn gedachten dwaalden af – zo van, hoe weten we nou echt zeker dat de aarde niet plat is? Dit had trouwens niks te maken met het meisje; ze is zeer zeker enorm kundig. Het voelde gewoon alsof ik niet genoeg deed. Ik voelde me bijna schuldig, alsof ik iets moest terugdoen (maak je geen zorgen, dat heb ik daarna ook gedaan) en ik raakte behoorlijk afgeleid door die gedachten.

Maar dat duurde gelukkig niet erg lang, want voordat ik het wist was deze man klaargekomen. En ik moet toegeven, het voelde ook alsof ik eindelijk echt een man was geworden. Ik kan niet wachten tot echte seks, met penetreren en zo – schijnt top te zijn.