Hoe het is om jong te zijn in Tijuana, op de grens tussen Mexico en Amerika

Op 15 februari 2019 heeft de Amerikaanse president Trump een noodtoestand uitgeroepen om zo, buiten het Congres om, miljarden beschikbaar te maken om een muur tussen Amerika en Mexico te bouwen. Wat die zogenaamde nationale noodsituatie inhoudt? Een migrantenkaravaan van duizenden mensen die gestrand is bij de grens, op de vlucht voor geweld in Centraal-Amerika.

Sinds de aankomst van de karavaan in oktober 2018, vinden er in Tijuana protesten en opstanden plaats. Grenspolitie heeft traangas afgevuurd op migranten die probeerden massaal de grens te passeren, en de straten zijn een broeinest van ziektes. Maar in de beruchte culturele trechter tussen Noord en Zuid-Amerika woont tegelijkertijd een generatie jonge mensen die er alles aan doen om deze “humanitaire crisis” (in de woorden van de burgermeester van Tijuana) beter te maken. i-D reisde in december 2018 af naar Mexico om verslag te doen van de situatie. Het resultaat is deze documentaire ‘Tijuana: A Mexican Dream’.