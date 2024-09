Kan je ziek worden van een golden shower?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: Je vriend heeft een gelekt filmpje van een Nederlandse mediapersoonlijkheid in handen gekregen, iets gehoord over een feestje dat Trump hield in een Russische hotelkamer, of het strafblad van R. Kelly doorgelezen, en heeft enige interesse in golden showers geuit. Wat zegt het over jou je vriend dat hij hier benieuwd naar is, en wat zijn de bacteriële gevolgen van het in de praktijk brengen van deze fantasie?

Achtergrond: Over iemand heen plassen voor seksueel plezier is geen doorsnee fetisj – experts schatten in dat minder dan één procent van de populatie meer heeft gedaan dan het alleen een keertje proberen. De fetisj heeft uiteraard te maken met dingen als macht, kink en hygiëne, en valt onder het bdsm-spectrum, zegt Russell J Stambaugh, een gepensioneerde sekstherapeut en voorvechter van mensen met alternatieve seksuele voorkeuren. Sommige mensen genieten van de opluchting die je voelt als je je blaas leegt, de vrijheid van plassen in het bed van de president, of de sensatie van een vloeistof op lichaamstemperatuur op hun huid. Voor anderen heeft het fenomeen misschien meer te maken met macht dan enige fysieke sensatie. “Er hoeft helemaal geen seksueel motief achter te zitten – het kan ook voortkomen uit een behoefte aan dominantie,” zegt Stambaugh.

Het ergste dat kan gebeuren: Behalve het risico dat videobeelden van jouw showerparty het hele internet over gaan of dat je gechanteerd wordt door de Russische president, kan het beoefenen van plasseks je blootstellen aan hepatitis B, cytomegalovirus (CMV), en bacteriën die een infectie kunnen veroorzaken (ondanks dat urine voor het grootste gedeelte uit water bestaat is het niet steriel, in tegenstelling tot wat je Bear Grills-achtige types misschien hebt horen verkondigen). Maar het is erg zeldzaam om ziektes over te brengen via urine, en om dat te laten gebeuren moet je geïnfecteerde plas in je gezicht of in een open wond krijgen.

En zoals alles dat onder het bdsm-spectrum valt, is er nog altijd het risico dat je geen volledige toestemming hebt gekregen. Als een partner over de ander plast zonder toestemming, kan de onderdanige partner getraumatiseerd raken, en de dominante partner kan in de juridische problemen komen. “Plassen op iemand zonder toestemming is een vorm van seksueel geweld,” zegt Stambaugh. “Juridisch wordt het misschien niet gezien als verkrachting, alleen als aanranding. Maar op veel plekken ter wereld is het verboden om over iemand heen te plassen zonder toestemming.” Goed om te onthouden, dus.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Het is onwaarschijnlijk dat je ziek wordt van urine. Zorg er gewoon voor dat je geen open wonden hebt en vermijd het gezicht.

Als je een partner (of een president) hebt die van golden showers houdt, heeft hij of zij waarschijnlijk veel schaamte moeten overwinnen om het met jou erover te hebben, zegt Stambaugh. Hij raadt aan om op een rustige en open-minded manier te praten over dit soort kinks, en er rustig over na te denken voordat je de gouden douchekraan opendraait.



