Kanaliseer je innerlijke kwellingen en brul mee met de debuutplaat van Every Stranger Looks Like You

Graaf, zeggen ze in België. Voor de Hollanders: het is een beetje als het woord ‘gaaf’, maar dan cooler. Snap je hem? Hoe dan ook het is het woord bij uitstek om de eerste plaat van Every Stranger Looks Like You (ESLLY) te beschrijven. De grunge band is dankzij hun explosieve optredens ondertussen een begrip in de Belgische post hardcore-scene. Ze deelden het podium al met Bass Drum Of Death en The Shrine maar na deze plaat verdienen ze meer dan een plek in het voorprogramma.

Op het album Bluest Shade of Black gebruikt zanger Tim een heel ander stemgeluid dan bijvoorbeeld op zijn andere project Sloth Prince. Zijn gekrijs snijdt misschien wel door je ziel maar hier doet het geen pijn. Het lucht op om gevoelens uit je lijf te trekken die je nooit ervoor had opgemerkt. Een nummer als Prosopagnosia, dat wisselvallig werd opgebouwd uit verschillende soorten ritmes, is een ideale uitlaatklep voor de luisteraar.

Videos by VICE

Het album is hieronder exclusief en integraal te beluisteren. Luister en laat je gaan.