Kanye West in een interview: het album heet toch niet ‘Waves’

Gisteren was Kanye West te gast bij radiostation Real 92.3 in Los Angeles voor een gesprek over zijn nieuwe album, en in ware Yeezy-stijl praatte hij ook over massa’s andere shit. Het meest opvallende dat er werd besproken, is de albumtitel. Kanye werd gevraagd of Waves echt de titel van zijn album is, waarop hij antwoordde: “Er is nog geen naam.” Oke.

Verder vertelt hij dat de plaat een soort gospel-album is, met heel veel gevloek, hintend naar zijn samenwerking met gospelzanger Kirk Franklin. En natuurlijk kwam ook Yeezy’s beef met Wiz Khalifa ter sprake. Kanye legt uit dat hij in een tweet van Wiz de initialen van zijn vrouw Kim Kardashian zag en hem toen besloot kapot te maken. “Ik zag haar initialen, en dus reageerde ik.” Alles lijkt nu weer koek en ei tussen de twee, en Kanye bevestigt daarbij nog maar eens dat de opgedoken foto van Amber Rose en Kim niet fake is. “Ze waren samen bij Kris thuis.”

Naar het einde toe werpt host Big Boy de belangrijkste vraag zijn kant op: is het zwembad van Drake groter dan dat van Kanye, zoals de 6 God claimt in zijn laatste single Summer Sixteen? Kanye was er kort over: “Ik heb drie zwembaden.”

Het interview is hieronder te beluisteren.

Oh ja, en Kanye verkondigde nog het volgende op Twitter:

It was always a dream to have a listening party at Madison Square Garden — KANYE WEST (@kanyewest) February 4, 2016

It was always a dream to show my collection at Madison Square Garden — KANYE WEST (@kanyewest) February 4, 2016

On February 11th these dreams come true — KANYE WEST (@kanyewest) February 4, 2016

Vrolijk Yeezy seizoen allemaal!

