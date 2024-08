Kazige pizzabroodjes

Aantal: 10

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Totaal: 3,5 uur plus een nacht fermenteren

Benodigdheden

voor het deeg:

450 gram bloem, type 00

50 gram volkorenmeel

12 gram zout

3 gram droge gist

Videos by VICE

voor de vulling:

450 gram mortadella, in plakjes

450 gram verse ricotta

130 gram geraspte parmezaan



extra benodigdheden:

keukenthermometer

Bereidingswijze

1. Begin met het deeg: meng de de droge ingrediënten in een kom met een houten lepel. Verwarm met behulp van de keukenthermometer 400 gram water tot 46 °C en roer dit met de lepel door de droge ingrediënten tot er een slap deeg ontstaat. Dek af, laat 1 uur op kamertemperatuur rusten en zet daarna het deeg voor 1 nacht in de koelkast.

2. De volgende dag kneed je het natte deeg tot een bal op een licht bebloemd werkblad. Plaats de bal terug in de kom en dek af met plasticfolie. Zet op een warme plek tot het in volume is verdubbeld. Dit duurt ongeveer een uur.

3. Als het deeg verdubbeld is, rol je het uit tot een rechthoek op een bebloemd werkblad. Leg de mortadella op het deeg, tot 5 centimeter van de randen. Smeer de ricotta over de mortadella. Strooi er nu de geraspte parmezaan over en rol op als een boomstammetje. Snijd het deeg in broodjes van 5 centimeter en leg ze op een ingevette bakplaat. Dek af en laat de broodjes 1 uur rusten op een warme plek.

4. Verwarm de oven voor op 230 °C. Bak de broodjes in de voorverwarmde oven in ongeveer 12 tot 15 minuten tot ze goudbruin zijn.