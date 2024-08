Kempi’s nieuwe clip vol scheurende motoren roept jeugdige herinneringen op

Dat Kempi een passie heeft voor foodpornografie weten we, maar wist je ook dat hij houdt van sportmotoren? Ik niet, maar als ik zijn clip voor Hallo als referentiemateriaal kan gebruiken, lijkt het mij redelijk om te zeggen dat hij een voorliefde heeft voor scheurende, slippende tweewielers die een stad vol zwarte sporen achterlaten. Zelf vind ik motoren eng. Ik durf de snelweg al niet eens op als passagier van een betrouwbare, zuinige Volvo, laat staan dat ik achterop zou springen bij een van die waaghalzen die Kempi heeft opgetrommeld voor zijn video. Best gek, want Biker Mice from Mars was vroeger mijn favoriete tekenfilmserie. Ik vind het nog steeds zonde dat ik mijn action figures van Vinnie, Modo en Throttle (plus motoren en garage) heb weggegeven aan mijn ondankbare neefje die – toen hij eenmaal ‘volwassen’ werd – een groot racistisch gedachtegoed bleek te hebben. Vrienden kan je kiezen, familie niet, zo blijkt maar weer. We hebben inmiddels geen contact meer, mocht je je dat afvragen.

Goed, ik dwaal af. Kempi’s clip zit vol motoren en Vic9 geeft een keiharde bijdrage op de track. Kijk er hierboven naar en doe het vooral niet na, oké?

Kemperveen gaat binnenkort trouwens op tour, en misschien speelt hij wel bij je in de buurt:

De Piek Vlissingen (21/10)

Patronaat Haarlem (26/10)

Effenaar Eindhoven (10/11)

Simplon Groningen (18/11)

Nieuwe Nor Heerlen (24/11)

Doornroosje Nijmegen(01/12)

Paradiso Amsterdam (22/12)

Kempi staat 12 augustus op Appelsap. Hier kun je nog kaarten halen voor het festival.