Kermis en kaassoufflés: Nederland door de ogen van vluchtelingen

New Perspectives is een project van fotomuseum FOAM, in samenwerking met het Kansfonds en verschillende (vrijwilligers)organisaties. Het idee is om nieuwkomers en statushouders op een leuke manier Nederland te laten verkennen, door middel van fotografie. Omdat de taal van beeld universeel is, is de gedachte.

Het programma bestaat uit workshops waarvoor amateurfotografen zich konden aanmelden, maar waaraan ook twee scholen en een AZC hebben meegedaan. Verschillende fotografen waaronder Nils Kenninck en de Syrische Giath Taha begeleidden de middagen. De interessantste beelden worden vanaf 18 mei in FOAM tentoongesteld. Hieronder een willekeurige selectie van onze favorieten.

Alaa Heraki 27 jaar

Ayman 34 jaar

Leo 9 jaar

Mohammad 30 jaar

Nomier 25 jaar en Lotte 24 jaar

Nomier 25 jaar

Noor 23 jaar en Ashley 23 jaar