Kerststol met wietspijs is precies wat je door de feestdagen gaat sleuren

Net zoals ballen in een boom, Mariah die door de straten galmt, en de moeite die we moeten doen om ons bij familiefeesten niet al te excessief op de drank te storten, is kerst niet compleet zonder een stukje kerststol. Tenminste, dat hoor ik van al mijn Nederlandse vrienden. Waar ik vandaan kom is het gewoon een brood met gekke groene brokjes en poedersuiker, maar ik ben een Belg. Laat me.

Afgaand op het verlangende stemgeluid waarmee mensen hier de woorden ‘poedersuiker’ en ‘spijs’ prevelen, is het duidelijk: kerstbrood is nostalgie, en dus logischerwijs magie. Laat dat nou net zijn waar het kerstfeest in essentie om draait. Om 25 december zo magisch mogelijk te maken, vroeg ik Josra Makhlouf, die steevast aan de patisseriekant staat in restaurant BREDA, om me te leren hoe je een kerststol maakt. Met wiet. In naam van de kerstsfeer.

Videos by VICE

“Deze kerststol eet je niet met je familie,” zegt Makhlouf lachend. “Je kunt hem beter bewaren voor de dag na kerst, om een leuke avond te hebben met je vrienden.”

Alle foto’s door Rebecca Camphens

De wietboter heeft ze de dag ervoor al gemaakt. “Ik heb vier gram wiet met gesmolten boter gemengd, een paar uur laten trekken en de stukjes er de volgende dag uit gezeefd. Dat laatste is belangrijk: niemand wil zich afvragen of-ie op een rozijn of een brok wiet kauwt. Dat lijkt me echt goor. Daarbij kun je zonder die brokken veel fijner en makkelijker werken.”

De wietboter wordt de basis van de amandelspijs die Makhlouf straks in het brood rolt. “Toen ik dit gisteren maakte, rook het hier alsof er een paar toeristen langs waren geweest,” lacht ze. BREDA zit elke dag volgepakt, maar de lichte wietgeur die de zaal in drijft is niet iets waar ze zich zorgen om lijkt te maken.

MEER LEZEN: Warme chocolademelk met wiet

Makhlouf werkt al acht jaar in de keukens van restaurants: onder andere bij restaurant Fifteen, Vermeer en De Librije, maar hier gaat het er allemaal wat losser aan toe. “Dit is het meest coulante bedrijf waar ik ooit heb gewerkt,” zegt ze. “Je kan hier in de keuken best veel maken. Het kan allemaal niet gek genoeg.” Met kerst gaat iedereen naar de getver, maar daar kan ik me nu vrij weinig bij voorstellen. Dat komt omdat de keuken nog leeg is. “Gisteren was het eenjarig bestaan van BREDA,” vertelt ze. “De mensen die hier werken kunnen echt lang doorgaan.”

Voor de spijs mengt ze bloem met suiker, gist, kaneel en een gulle portie citroenrasp in de keukenmachine. De citroenrasp zorgt ervoor dat de spijs fris smaakt, en de smaak van de wiet niet overheerst. Ze gooit er water, melk en zout bij en kneedt dat tot een deegje dat ze een half uur laat rusten.

“Ik denk niet dat er een specifieke soort wiet is die goed is om mee te bakken. Ik vroeg in de coffeeshop gewoon naar iets met zoveel mogelijk thc, en toen gaven ze me amnesia haze. Volgens hen wordt dat het vaakst gebruikt in gerechten.”

LEES OOK: Bulletproof koffie met wietboter

Als het deeg is verdubbeld, rolt Makhlouf het uit tot de grootte van een pizza. Ze gooit de sukade, pecannoten en gemixte rozijnen er overheen en kneedt. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om verse producten te gebruiken,” vertelt ze. “De spijs en deze noten en zo. Anders smaakt het oud en droog, zoals noten van de supermarkt.”

Een enorme, groengele rol wietspijs wordt in het deeg gewikkeld tot een rauwe knoest van een kerststol.

Een half uur later staan we in de zaal. De eerste gasten van de dag krijgen hun drankjes, terwijl wij nog wat extra boter over het versgebakken wietbrood smeren en met poedersuiker strooien.

“Veel lekkerder dan ik had verwacht. Meestal hou ik niet van dingen met wiet, maar door die citroen proef je niet echt dat er wat in zit. Ik zou zo dat halve ding opeten”, zegt Makhlouf, “maar dat is gevaarlijk.” Ik voel haar. De boter smelt op het brood, de wietspijs is nog warm, de korst krokant. Dit is precies het brood dat je door de koude winterdagen gaat sleuren, en dat je, als het gekibbel op een of ander familiefeest je allemaal een beetje teveel wordt, stiekem in het midden van de tafel kunt zetten. Om de kerstvreugde terug te brengen.