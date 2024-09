Kidnappers over de hele wereld eisen losgeld in bitcoin

Met de WannaCry- en NotPetya-aanvallen hebben hackers ransomware de mainstream in geslingerd. Maar ze zijn niet de enige criminelen die hun losgeld in bitcoin vragen. Vintage kidnappers doen nu ook mee.

Eerder deze maand schreef The Indian Express over een bende kidnappers die eiste dat losgeld in bitcoin werd betaald. Bitcoin en andere cryptocurrencies worden steeds meer mainstream als valuta in het criminele circuit.

Volgens The Indian Express ontvoerden zes mensen handelaar Ashu Jain op op 30 mei. De bende zou 20 bitcoin als losgeld te hebben gevraagd, ongeveer 46.000 euro. ICT’er Deepak Sharma zou de hele operatie hebben geleid.

Eerder dit jaar werd de vrouw van een zakenman die zich bezighoudt met bitcoin gegijzeld. In een verklaring gepubliceerd door Cryptocoins News vertelt de agent die het onderzoek leidde, “Ik heb met collega’s in heel Brazilië gesproken en er is nog nooit eerder iemand gekidnapt waar toen virtueel losgeld voor is gevraagd. Dit is uniek in Brazilië.”

Maar de eerste gevallen vonden al in 2015 plaats. Een bende Taiwanese kidnappers verdiende toen 1,5 miljoen euro aan cryptovaluta volgens Cointelegraph. Daarvoor hielden de kidnappers hielden Wong Yuk-kawn, de voorzitter van een Hongkongs oliebedrijf 38 dagen vast. Dat zelfde jaar ontvoerden kidnappers een Canadese expat in Costa Rica en eisten tienduizenden euro’s in bitcoin.

Bitcoin komt vaak onterecht in het nieuws als een anonieme valuta die er voor zorgt dat criminelen in het geheim aan geld kunnen komen. Maar dat is niet altijd het geval. Meerdere drugsdealers op het darkweb zijn juist gepakt door hun gebruik van bitcoin. En op het moment dat misdaad zich verplaatst naar de echte wereld – dat er drugs met de post worden verstuurd – dan heeft de politie weer een nieuwe manier om criminelen op te sporen.

Dat is misschien ook het geval met kidnappers die bitcoin gebruiken: in alle drie de zaken heeft de politie verdachten opgepakt. In India zijn zes mensen opgepakt, net als in Brazilië. En in Taiwan werden zestien mensen opgepakt.

Maar nu bitcoin steeds populairder wordt, zullen ook de meer ouderwetse criminelen er gebruik van gaan maken.