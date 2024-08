Kijk, een teringdure scifi-anime over twee Rotterdamse gabberbroertjes

Al een paar jaar werkt de Amerikaanse animator John Michael Boling aan een scifi-anime met de naam CULTURESPORT. Sinds kort is de eerste aflevering gratis online te bekijken. Waarom zou je dat willen? Omdat het een enorm spacende trip is over de gabbertweeling Bas en Ton, die in het Rotterdam van 1995 verwikkeld raken in een futuristisch experiment. De twee blutte broers, die eigenlijk vooral geïnteresseerd zijn in pillen, raven en meisjes, blijken door de griezelige tech-miljardair Peter Yost te zijn uitverkoren als zijn proefkonijnen. Voor duizend gulden gaan ze ermee akkoord dat hun dromen worden gemonitord, maar als ze in het laboratorium van Yost worden vastgegespt op een brancard weet je al wel dat het waarschijnlijk fout gaat aflopen.

Maar hoe precies, daar komen we voorlopig nog niet achter. De andere afleveringen van de serie zijn nog niet gemaakt, en dat is niet heel gek, want ze kosten 75.000 piek aan ontwikkelingskosten per stuk. Boling heeft daarom een crowdfunding opgezet voor de andere afleveringen, die zich in andere steden en tijdperken zullen afspelen. Als jij nog ergens een stapel geld hebt liggen, kun je hem en jezelf helpen om dit fantastische verhaal af te maken. Zo niet, dan kun je altijd nog je lichaam ter beschikking stellen aan een enge wetenschapper om aan het geld te komen. Wie weet kom je wel in net zo’n kleurrijke spacewereld terecht als Bas en Ton, met avant-gardistische gabbermuziek van het Rotterdam Terror Corps, digitale fashion van modeontwerper Nada van Dalen en de computerdansen van Lisa Vereertbrugghen. De eerste aflevering kun je in elk geval fijn kijken zonder je dromen of je nier te verkopen: