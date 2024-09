Op deze radar kun je zien hoe één drone alle vluchten van een luchthaven verstoort

Drones zijn geinige dingetjes en ongeveer elk zichzelf respecterend tv-programma of vlogger heeft minstens één droneshot per filmpje. Maar waar mensen zijn gaan dingen mis. In de eerste drie maanden van 2017 zijn er volgens Luchtverkeer Nederland al 41 incidenten geweest met drones die bijna op vliegtuigen of verkeerstorens knalden. Maar ook als er geen ongeluk gebeurt, kunnen drones het vliegverkeer helemaal in de war gooien.

Op Gatwick moest de landingsbaan op 2 juli tot twee keer toe worden afgesloten omdat een dronevlieger iets te enthousiast bij de landingsbaan in de buurt was gekomen. Dit zorgde ervoor dat vluchten tot laat in de avond vertraagd waren.

Videos by VICE

In deze video van de Britse luchtverkeersleiding kun je de radar zien vanuit de verkeerstoren op Gatwick.

“Onze belangrijkste zorg was om alle vliegtuigen rond Gatwick weg te krijgen van de landingsbaan,” legt Eric Cilliers uit op de blog van de Britse Verkeersleiding.

In de video zie je hoe meerdere vliegtuigen uitwijken van Gatwick en in rondjes blijven vliegen in veilige zones van het luchtruim die Timba en Willo heten.

“Je kunt het zien op de radarbeelden. Toen de landingsbaan werd gesloten, begonnen de veilige zones snel vol te raken met vliegtuigen. Hierdoor moest de noodzone, Mayfield, in gebruik worden genomen,” schrijft Cilliers. Dus één dude die wat leuke beelden wilde maken heeft er voor gezorgd dat drie noodplannen in werking moesten treden. Thanks man.

Het Britse Airprox Board, dat luchtvaartongelukken onderzoekt, meldt dat er ook in Groot Brittannië dit jaar al 33 bijna-ongelukken zijn geweest met drones. Gelukkig is er nog geen echte crash geweest, maar de video laat zien hoe veel onrust één drone kan veroorzaken. Dit moet echt voor ontzettend veel verspilde liters kerosine, vertraagde vluchten en dus euro’s hebben gezorgd. En stel je eens voor hoeveel stress dit voor piloten en de luchtverkeersleiding moet hebben opgeleverd en hoe boos alle reizigers die op hun Corendon-bitterballen moeten wachten hier van worden. En als je denk dat zo’n kleine drone niet zoveel schade aan een grote 747 kan aanrichten; kijk dan eens naar dit filmpje.

Er zijn natuurlijk allerlei veiligheidsmechanismen die dit soort incidenten moeten voorkomen. Maar die werken slecht en zijn door een kwaadwillend persoon zelfs makkelijk te omzeilen.

Dus lieve dronepiloot, kijk even op dit kaartje waar je wel mag vliegent. De wachttijden op Schiphol zijn al zo lang.