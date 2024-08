Kijk hoe een vrouw kookt met haar mond in deze nogal ranzige video

Hallo en welkom in 2018, het jaar dat op vreselijke wijze is afgetrapt met een korte viral video waarin een vrouw laat zien hoe je kookt met behulp van je mond.

De video lijkt puur gemaakt om mensen totaal over de zeik te krijgen. In 5 minuten en 55 seconden zien we een actrice die zichzelf introduceert als “Riva Godfree” (haar echte naam is Iska Lupton) groenten, brood, boter en een rauw ei in haar mond stoppen. Ze kauwt het tot een kleffe brei en spuugt het vervolgens in een glazen kom. Tot slot kneedt ze het tot een deeg en propt ze alles in de kont van een rauwe kalkoen.

“Ik laat je vandaag zien hoe je een vulling voor een kerstkalkoen maakt waarbij ik alleen mijn mond gebruik,” vertelt ze zonder gêne in het openingsshot. Ze haalt de schil van en ui, hapt, ‘snijdt’ het met haar tanden en spuugt het resultaat weer uit.

“Je krijgt tranende ogen,” merkt ze op terwijl ze het stuk ui in haar mond vermaalt en haar ogen waterig worden. “Maar ik hou van koken.”

white people already ruined 2018 pic.twitter.com/SDKxpdSc6T — Sarah Suzuki Harvard (@sarahamyharvard) January 2, 2018

Volgens een artikel op Gizmodo van afgelopen dinsdag is de video gemaakt door Nathan Ceddia, een Australische kunstenaar die tegenwoordig in Berlijn en Londen woont. Ceddia zette de video vorige maand vlak voor Kerstmis online.

“Alles wat je ziet is 100 procent echt,” schrijft Ceddia in een e-mail aan MUNCHIES afgelopen woensdag als we vragen of de video een grap is. Hij zegt dat-ie het idee kreeg nadat hij eindeloos veel verhalen van vrienden en familie hoorde over hun ongelukken in de keuken.

“De keuken moet een veilige omgeving zijn, waar mensen op een comfortabele manier creatief kunnen zijn,” vertelt Ceddia aan MUNCHIES. “Ik hou van koken, maar ik ben niet zo dol op messen. Het idee dat ik een vinger eraf hak maakt me doodsbang.”

Dus gelooft de beste man dat een nieuwe manier van koken de enige manier is om van deze angst af te komen, en om de keuken weer een veilige plek te maken. Een manier van koken die de mens gebruikte voor al die “fancy gadgets” op de markt kwamen die je tegenwoordig in bijna elke keuken vindt. Hij kijkt terug naar de periode waarin we nog jagers en verzamelaars waren, en we vooral onze monden gebruikten om maaltijden te bereiden.

“Ik zocht naar mijn innerlijke holbewoner,” schrijft Ceddia aan MUNCHIES. “Dit is een ontzettend makkelijke manier om ongelukken te voorkomen, waarbij gevaarlijke keukenapparatuur wordt vervangen met onze eigen veilige mond.”

Volgens Ceddia kun je met de menselijke mond alle kanten op. Je kunt hakken, kauwen, mixen en raspen. Het is een alles-in-één-keukenmachine waar je niks voor hoeft te betalen, en je hoeft niet bang te zijn dat je één van je kostbare ledematen af hakt.

“Ik hoop dat koken met je mond echt een beweging wordt,” zegt Ceddia tegen MUNCHIES. “Ik ga meer recepten maken waar het water je van in de mond loopt en ook ga ik deze manier van koken introduceren op scholen en in gevangenissen.”

Ceddia vertelt dat hij de twee video’s in een dag heeft opgenomen in zijn Berlijnse studio en dat er ergens in de komende weken nog een receptvideo gaat plaatsen. “Ik ben groot fan van Jamie Oliver en ik vind het tof dat hij mensen voorlicht over goed eten,” vertelt hij. “Ik heb contact opgenomen met zijn mensen, want ik wil dat koken met je mond de nieuwe eetrevolutie wordt.”

Oliver heeft niet gereageerd op het verzoek van MUNCHIES met de vraag of het waar is wat Ceddia zegt.