Kijk hoe Ronnie Flex in de pan wordt gehakt met dammen door een kind

Niemand weet waarom, maar Top Notch probeert de afgelopen weken met man en macht het stoffige karakter van dammen op te poetsen. Jan Groenendijk en Roel Boomstra staan in de finale van het WK dammen, en dat betekent dat het na ongeveer duizend jaar zeker is dat een Nederlander gekroond wordt tot beste dammer van de wereld. Om dit te vieren wordt er flink campagne gevoerd, en deel van die campagne is het woke schudden van kinderen. Hoe kan dat beter dan met de hardste rapper des lands: Ronnie Flex.

Samen met Groenendijk en Boomstra ging hij naar een basisschool in Den Haag om kinderen te vertellen dat dammen dope is, en om dat te demonstreren mocht een van de leerlingen het tegen hem opnemen. Op het eerste gezicht geen angstaanjagende tegenstander, maar Ronnie Flex wordt ongenadig hard van het bord gespeeld. Gelukkig neemt hij zijn verlies waardig, en beseft hij dat hij het beter bij muziek kan houden.