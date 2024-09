Kijken op eigen risico: deze piepkleine robot kan jouw ogen opereren

Zie hoe deze kleine robot nijptangen gebruikt voor een staaroperatie en – oh shit, stop, haal het in godsnaam weg bij mijn ogen!

Als je het filmpje op de een of andere manier toch kunt kijken, zie je dat het best wel indrukwekkend is. De robot met de naam Axsis is ontworpen door Cambridge Consultants en werd vorige week gepresenteerd. Het ding is net zo groot als een frisdrankblikje en de instrumenten hebben een diameter van slechts 1.8 millimeter. Het is gemaakt om een van de meest voorkomende operaties uit te voeren – staarcorrectie.

De kleine ogen-indringende robot moet zorgen voor meer precisie en minder menselijke fouten dan de vlezige vingers van een dokter. Maar het apparaatje wordt nog steeds door een menselijke chirurg bestuurd door middel van joysticks, en met een beetje hulp van een beweging detecterend algoritme. “De computer heeft het bijvoorbeeld door als de chirurg een beweging wil maken die de lens zal prikken, en stopt dan met die beweging.” Vertelt Chris Wagner, hoofd van geavanceerde chirurgische systemen bij Cambridge Consultants, in deze video van Reuters en CCTV News:

Het geheel wordt bestuurd door ultradunne “peesachtige kabels,” met de wijdte van een mensenhaar maar sterker dan kevlar of staal. NASA gebruikt dit spul – gesponnen polyetheengel – op een aantal zonnezeilen, zegt Wagner.

Het kleine formaat van Axsis kan het apparaat kostenefficiënter en toegankelijker maken voor ziekenhuizen en chirurgische programma’s die geen geld of ruimte hebben voor dure, grote robots zoals het da Vinci systeem. Dit kan de deur openen naar een hele nieuwe wereld van kleine robotica in de operatiekamer.

Voorlopig zijn jouw ogen nog veilig voor deze piepkleine robot – het kost nog jaren van onderzoek, ontwikkeling en financiering om dit ding in de buurt van een menselijke hoornvlies te krijgen.