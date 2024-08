Kip cordon bleu

Aantal: 4

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten

Voor de kip:

220 gram emmentaler

4 kipfilets, platgeslagen tussen een stuk plasticfolie met een zware pan

Zeezout en versgemalen zwarte peper

Chilipoeder, naar smaak

350 gram lardo (check de Italiaanse traiteur)

3-4 Thaise chilipepers, in dunne ringetjes

Voor het paneren:

4 eieren, losgeklopt

280 gram bloem

150 gram panko

Voor het bakken:

250 ml olijfolie

60 gram ongezouten boter

Bereidingswijze

1. Pak een platgeslagen kipfilet en leg in het midden van het vlees 3 plakken kaas. Breng op smaak met zout, peper en de chilipoeder. Leg er nu wat van de Thaise peper op. Vouw de kip tot een pakketje en wikkel er wat plakken lardo omheen. Doe dit met alle kipfilets.

2. Plaats bloem, eieren en broodkruim in 3 lage bakjes. Wentel een kippakketje door de bloem, vervolgens door het losgeklopte ei (even laten uitdruipen) en als laatste door de panko. Herhaal dit met de 3 resterende filets.

3. Verwarm de oven voor op 180 °C. Verwarm de olijfolie en de boter in een grote koekenpan met dikke bodem op mediumhoog vuur. Bak de kip in 3 tot 4 minuten goudbruin. Draai ze tijdens het bakken 1 keer om en giet met een lepel telkens wat van het bakvet over de kip zo krijgt het paneerlaagje echt die mooie goudbruine kleur.

4. Leg de kip op een bakplaat en bak nog 10 minuten in de voorverwarmde oven. Laat ze een klein beetje afkoelen, zodat je bek niet verbrandt en garneer met nog meer chilipepers.