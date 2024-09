Klassieke kerstkoekjes

Voorbereiden: 25 minuten

Totaal: 1 uur 45 minuten

Ingrediënten

Voor de koekjes:

500 g bloem, en een beetje meer om te poederen

10 g baking soda

6 g kosherzout

30 g suiker

100 g shortening

110 g ongezouten boter, zacht

2 grote eieren

4 g vanille-extract

250 g zure room

voor het glazuur:

15 g ongezouten boter

75 g volle melk

450 g poedersuiker

2 g kosherzout

Bereidingswijze

1. Maak de koekjes: roer de bloem, baking soda en zout in een middelgrote kom.

2. Doe de suiker, margarine en boter in de kom van de keukenmixer en mix totdat het een licht en luchtig mengsel wordt, 2 tot 3 minuten. Schraap de mix van de zijkant van de kom met een spatel. Voeg vervolgens de eieren een voor een toe, en meng telkens goed. Schraap het mengsel opnieuw van de rand en voeg beetje bij beetje de vanille, bloem en zure room toe. Mix tot je een egale mix bekomt.

3. Roer even door het koekjesdeeg om er zeker van te zijn dat er geen losse brokken bloem, suiker of ei in zitten.

4. Leg het deeg op een vel krimpfolie en pak het in. Maak er een platte schijf van en plaats minstens een uur en maximaal een nacht in de koelkast.

5. Dit is waar het lastig wordt. Omdat het deeg erg nat is, kan je het niet in een keer uitrollen zonder er een bende van te maken. Verdeel het deeg in 8 stukken en werk met een deel tegelijk. Bewaar de rest van het deeg in de koelkast totdat je het gaat gebruiken.

6. Rol het deeg uit tot een dikte van 1 cm of minder, op een werkvlak met een beetje bloem op. Gebruik een koekvormpje om de koekjes uit te snijden en leg deze op een bakplaat met bakpapier. Neem de overgebleven restjes en maak er een bal van. Rol de bal weer uit en herhaal het proces. Wat daarna overblijft mag je rauw opeten, of bakken als je dat liever hebt.

7. Herhaal dit proces met de overgebleven zeven stukken deeg. Stop de koekjes een half uur in de koelkast voordat je ze gaat bakken.

8. Verhit de oven tot 175°C. Bak de koekjes totdat ze bruin worden aan de randen, ongeveer 15 minuten. Haal ze uit de oven en laat ze compleet afkoelen voordat je ze glazuurt.

9. Maak het glazuur: doe de melk en de gesmolten boter in de kom van de keukenmixer (je kan dit ook met de hand doen, met een houten lepel). Voeg de poedersuiker en het zout toe en meng het rustig totdat je een egale mix verkrijgt. Zet vervolgens de machine op hoog en laat het nog een minuutje mixen, gewoon om er zeker van te zijn dat het mengsel helemaal zacht en egaal is. Het moet niet te druiperig, maar ook niet te hard zijn. Het moet niet kunnen blijven staan, maar ook niet van de koekjes af lopen. De perfecte consistentie zit ergens tussen stroop en pindakaas in.

10. Verdeel het glazuur in kommetjes en voeg aan elk kleurstof toe totdat je een geweldig kleurenpallet hebt om uit te kiezen. Je kan het heel professioneel gaan doen en een echte spuitzak gebruiken, dat is prima, maar mijn oma had er compleet schijt aan! Ze lepelde alles gewoon op de koekjes en die van haar zagen er altijd geweldig uit. Dus, doe het glazuur op de koekjes zoals je zelf wilt. Ik druppel meestal een paar kleuren op de koekjes om die vervolgens met een lepel door elkaar te mengen. Gemengde kleuren doen zo’n koekje er heel vet uit zien. Als je kunstwerkjes af zijn, laat het glazuur dan een nachtje hard worden in de koelkast.