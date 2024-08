Kleurrijke foto’s van een wild en jong leven in New York

De foto’s van Chad Moore zorgen ervoor dat je direct je beste vrienden wil opbellen om een chillsessie in te plannen. De fotograaf werd in Florida geboren, maar is sinds 2008 bezig om zijn nieuwe woonplaats New York vast te leggen in verzadigde, chromogene kleuren.

Zijn werk geeft een gek gevoel van stabiliteit in de stad die nooit slaapt, omdat hij foto’s maakt dezelfde groep vrienden, die samen met hem hun weg moeten vinden naar volwassenheid. Naakt zijn, daten, gelukzalige momenten en bewusteloos raken – de avonturen zijn misschien onvoorspelbaar, maar de vriendschappen zijn ijzersterk.

Onder Moores vrienden bevinden zich Julia Cumming, Lili Sumner, Petra Collins en Tilda Lindstram – precies het soort mensen dat je tegenkomt op het pad van BMX’er naar protegé van Ryan McGinley naar bonafide kunstenaar.

Deze zomer had Moore met Whatever’s in me is whatever’s in you zijn eerste solo-expositie in New York, die bestond uit foto’s die genomen werden tussen 2011 en 2017. Een van de meest fascinerende foto’s komt uit 2014 en is van drie vrienden, die na een avond uitgaan in Parijs lepeltje-lepeltje liggen op een futon. Het lijkt erop dat Moore tussen de verstrengelde lichamen vandaan is gekomen om een foto te maken, voordat hij de rest wakker zou maken met een katerontbijt.

Op een andere foto staat het Canadese anti-model Alana Derksen, die met grote ogen en geschoren haar de camera in kijkt. Op haar knieen prijken twee tattoos, die samen ‘Larry David’ vormen. “Ik vind het moeilijk om iemand te fotograferen waar ik niet veel om geef,” vertelde Moore vorig jaar aan i-D. En als het fotograferen van deze mensen zo magisch lijkt te zijn, waarom zou je dat dan veranderen?