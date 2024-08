Knal dwars door de festivalbarrière met de VICE Festival Guide

Meneertje Zomer staat klaar om volgende week in volle glorie te beginnen, en als je aan de zomer denkt, beland je met je gedachtes al gauw beneveld in het gras van een willekeurig festival. Want gefestivald zal er worden, de komende maanden, en hóógstwaarschijnlijk ook door jou. En je boft, want ook dit jaar is VICE het paard waarop jij als ware festivalruiter door de zomer zult galopperen.

Onze uitbundige festivalcampagne bevat om te beginnen de VICE Festival Guide 2019, ons jaarlijkse magazine dat groot is in fun, maar klein in omvang – hij past immers gewoon in je achterzak.

In het boekje vind je onder andere een festivalhoroscoop, waarmee je je kunt laten leiden door de sterren als je niet weet naar welk festival je moet gaan. Ook styleden we een paar tenten, aan de hand van tips van enkele topstylisten (zoals Frank & Rogier van Paleis voor een prikkie) en schreven we een script voor Festival de Musical. En we vroegen aan een paar relevante artiesten hoe de fuck je je moet gedragen als je als bezoeker over het festivalterrein loopt te drentelen en opeens je favoriete artiest tegenkomt. Verder natuurlijk interviews, met o.a. The Mauskovic Dance Band en Yung Gods, en twee geile fictieverhalen voor als je eenzaam ligt te masturberen in je tentje.

Naast de Festival Guide zullen we ook verslag doen vanaf de festivals zelf. Check de komende maanden deze pagina voor alle meeslepende, opbeurende en gore festivalverhalen die we voor je hebben gemaakt en nog gaan maken.

Check hier waar je de VICE Festival Guide – helemaal gratis – kunt vinden.

