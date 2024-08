Koek en koffie met Korfbal in Culemborg

Dit artikel vind je in de officiële Eurosonic Noorderslag-guide die gemaakt is door – je raadt het nooit – Noisey. Gedrukt op papier, met een prachtige cover en even mooie stukken, deze week overal in Groningen op te pakken.



Ik ben in Culemborg, waar ik heb afgesproken met Jaap van der Velde en Leon Harms, die hier sinds kort wonen. Leon en Jaap zijn respectievelijk drummer en gitarist in de band Korfbal, maar zijn (of waren) allebei ook actief in een boel andere bands (Jaap in The Homesick en Yuko Yuko, Leon in Vox Von Braun en Rats on Rafts). Korfbal telt nog twee leden: zanger Marnix Visscher (speelt ook in Creepy Karpis) en bassist Jesper Vos, maar die zijn in Groningen. Jaap: “Ze hebben een weekend-OV, dus dan wordt het nogal duur met de trein.”

Leon en Jaap wonen dus in Culemborg. Waarom? Nou, ze zitten in een enorm kantoorpand, dat nu bewoond wordt in het kader van leegstandsbeheer. Een van de kamers is gezellig ingericht als woonkamer, er is een hok met een kunstinstallatie (een paspop op een drumstel), een logeerkamer, een oefenruimte, nog een oefenruimte, en een ontelbare hoeveelheid lege kantoorruimtes, variërend van klein naar monsterlijk groot. De mogelijkheden zijn eindeloos (Leon: “We willen nog wel een moestuin binnen, of misschien een zwembad”).

Het pand is langzaam aan het veranderen in een soort verzamelplaats voor muzikanten. Elias Elgersma (Yuko Yuko) en Lyckle de Jong (Waterlelyck) komen regelmatig over de vloer, en ook andere bevriende creatievelingen hangen hier graag rond. Dat je niet verbaasd bent als Culemborg over een tijdje dé nieuwe hotspot is als het aankomt op spannende, nieuwe bandjes. Ik neem alvast een kijkje, en spreek met Jaap en Leon over muziek, korfbal en andere willekeurige zaken, onder het genot van koffie met lekkere koek en Animal Collective op vinyl.

Noisey: Jullie zijn onlangs hier komen wonen. Hoe reageert de buurt?

Jaap: Volgens mij krijgen ze er niet veel van mee.

Leon: Nee. Volgens mij mogen ze bij het bedrijf hiernaast niet voor de deur roken, dus ze komen dan bij ons staan. Er is één iemand die met ons praat. Die weet wat er gaande is.

Jaap: De rest zegt niks.

Leon: Maar ze staan wel onder het afdakje naast mijn auto te roken.

Jullie zitten hier in een antikraakpand. In fucking Culemborg.

Leon: Ik heb hier wel eerder gewoond, in een heel klein appartementje, een sloophuis. Ik heb daar een jaar gewoond, maar ik ben er heel weinig geweest. Ik zat toen in Utrecht op school en sliep bij Marrit, m’n vriendin, die daar woonde. Maar nu is het heel relaxed omdat we alles kunnen doen. Dan is het niet erg om in Culemborg te zitten.



Jaap, Leon en Leons auto.

In de veertiende eeuw betekende de uitdrukking ‘naar Kuilenburg gaan’ dat je failliet ging.

Jaap: Echt? Mooi. Ook wel toepasselijk.

Ja? Zitten jullie in de buurt van een faillissement?

Leon: Ja, dat is eigenlijk altijd al zo geweest.

Jaap: Op persoonlijk niveau wel.

Leon: We hadden niets meer te verliezen. Ik denk dat we er alleen maar beter van worden, hier.

Niks te verliezen, en dan kom je hier terecht. Aan de rand van de maatschappij.

Jaap: Outcasts zijn we.

Jullie vorige bands, ik noemde ze net al, dat waren ook rockbands. Waarin verschilt Korfbal van die eerdere bands? Wat is het unique selling point?

Jaap: Ik denk dat Korfbal nog een stuk droger is. The Homesick is toch behoorlijk…

Leon: Nat.

Jaap: Meer effecten. Dit is wel behoorlijk rechttoe rechtaan.

Leon: Behoorlijk. Dit is wel toegankelijker. Ik krijg hier de meeste reacties op na een show.

Jaap: Ik denk dat Korfbal van al die acts de meeste potentie heeft om veel te spelen in Nederland. Oude mannen vinden dit leuk, maar alternatieve jonge meiden ook.



Dus dit moet ‘m worden, de doorbraak.

Jaap: Nou, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. We wilden gewoon voor de grap met z’n vieren muziek maken. Maar dan wil ineens iedereen je boeken en loopt het uit de hand.

Ik vind het dus zo leuk dat als je een lijntje tekent, en aan de ene kant heb je Coldplay en aan de andere kant Napalm Death, dat jullie dan precies in het midden zitten. Is dat bewust?

Jaap: Ik zou nog wel iets meer richting Coldplay willen.

Jullie hadden ook wat problemen met de Digital Millennium Copyright Act, toch?

Jaap: Ja, maar dat is gelukkig weer opgelost. We hadden een clip gemaakt met beelden van een korfbalvereniging. Ik vond dat dat gewoon fair use was. Die korfbalvereniging was het er niet mee eens. Dat hadden ze gemeld bij YouTube, en die halen het er dan gewoon meteen van af. Die hebben geen zin in gezeik. Maar als je daar dan weer bezwaar tegen maakt, omdat je zoals wij een beroep doet op fair use, dan zetten ze het weer terug. Dan had die korfbalvereniging ons voor de rechter moeten slepen.

Wat vinden jullie eigenlijk van mensen die korfballen?

Leon: Ze zijn heel irritant in de kroeg altijd.

Jaap: Ja, in Dokkum ook. Ze hebben hun eigen kliek. We zijn wel een keer gevraagd voor een interview met de korfbalkrant van de korfbalvereniging in Dokkum. Maar daar hebben we nooit op gereageerd.

Wil je misschien nog iets zeggen tegen de desbetreffende korfbalvereniging uit Stadskanaal?

Jaap: Als jullie ooit samen willen werken voor een nieuwe videoclip, of als jullie een keer op de gastenlijst willen, laat het weten. En als wij een keer in Stadskanaal spelen, zijn jullie allemaal welkom.