Kom samen met Noisey en Ça Va Mieux je zaterdagavond beter dan ooit maken

Ça Va Mieux betekent vrij vertaald: ‘het is beter’ of ‘het gaat beter’. Op zich een motto om heilig in te geloven. Wat precies beter is, wordt of zal zijn, is totaal aan jou. En als wij de mogelijkheid hebben om de wereld een stukje beter te maken, pakken wij dat met twee handen aan. Daarom zijn we trots om op zaterdagavond 26 mei ‘ÇA VA MIEUX’ – “Under Construction’ te presenteren. Nog meer beter nieuws: we mogen daar ook kaartjes voor weggeven, om mogelijk ook jouw leven beter te maken.



Maar wat is dat dan in godsnaam, hoor ik je al denken. Nou, op deze vraag weet ik het antwoord wel: Ça Va Mieux is een nieuw muzikaal collectief, bestaand uit Yurrit en Day Fly. In de balzaal van het Wereldmuseum in Rotterdam laten zij voor het eerst live de muziek van hun aankomende projecten horen.

Om deze feestelijke aankondiging nog feestelijker te maken, is het hoog tijd om samen naar de nieuwe clip van Day Fly te kijken. Net als bij hun vorige clip, Do You Need Me, werken ze voor de video voor Her Light samen met clipmaker Folkert Verdoorn. Als je z’n stijl een beetje kent, weet je dat je een aaneenschakeling van kleurrijke beelden van (doodgewone maar tegelijkertijd beeldschone) mensen en taferelen kan verwachten. Voor Naaz flikte hij het, en nu dus ook voor Day Fly. Bekijk het hierboven.



Oja! Niet vergeten: jij kunt dit dus live meemaken. Mail snel naar nlnoisey@vice.com, en wie weet win jij tickets voor het feest op 26 mei.