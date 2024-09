Laat ons weten waar jouw politieke hart sneller van gaat kloppen

Laten we eerlijk zijn, in een goed land wonen is prettiger dan in een minder goed land wonen, en dus zijn de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat er eens veel meer naar jonge mensen geluisterd wordt. De reden ligt voor de hand: jonge mensen hebben meer toekomst dan oude mensen, en ten tweede: er is in de Tweede Kamer geen jongerenpartij, geen ~Henk Krol van de youth~, zeg maar.

Nou zijn we niet van plan om de tweehonderdste pretpartij te beginnen, maar we gaan ons wel op al het gepolitiek storten, de komende tijd. Een van de dingen is dat we de lijsttrekkers voor de camera slepen, om ze vragen te stellen over de dingen die er voor ons en voor jullie toe doen.

We hadden natuurlijk zelf kunnen verzinnen welke dingen echt belangrijk zijn, maar aangezien we democratie hoog in het vaandel hebben, hebben we besloten we de vragen voor onze toekomstige vertegenwoordigers op democratische wijze bij jullie in te winnen.

Laat daarom hier weten welke thema’s jij belangrijk vindt, en welke vragen jij vindt dat we moeten stellen tijdens de interviews met de lijsttrekkers. Bedankt vast!