Land van littekens: foto’s van de Centraal-Afrikaanse Republiek

Alle foto’s door Christan Werner

In 2013 brak er een burgeroorlog uit in de Centraal-Afrikaanse Republiek tussen de moslimrebellen van Séléka en de christelijke anti-balakatroepen die aan de kant van de regering staan.

Op 14 februari 2016 werd Faustin-Archange Touadéra van de Unie voor Centraal-Afrikaanse Vernieuwing verkozen tot premier, maar velen twijfelen aan zijn vermogen om het verscheurde land te herenigen. De goudmijn in de stad Ndassima is een goed voorbeeld van de problematiek in het land; de afgelopen drie jaar hebben Sélékasoldaten de lokale bevolking gedwongen om voor hen in de mijnen te werken, en de opbrengst gebruikt om hun bloederige verzet tegen de regering te financieren.

Videos by VICE

Boda. De stad Boda heeft een van de grootste moslimenclaves in het land. De grote moskee in Boda is een van de weinige moskeeën die nog overeind staan.

Gambo. De VN-vredestroepen kwamen zestien maanden geleden naar de CAR, maar de oorlog gaat nog steeds door. De Congolese VN-troepen zijn ervan beschuldigd dat ze onschuldige burgers verkrachten en vermoorden.

Bambari. Een jonge christen werd aangevallen in een klein dorpje in de buurt van Bambari. Sélékarebellen vielen zijn dorp binnen, staken de huizen in brand, en vermoordden veel van de inwoners. Deze man overleefde de aanval.

Bangui. Bij het vliegveld M’Poko in Bangui landen vliegtuigen midden in een vluchtelingenkamp waar ontheemde burgers wonen. De vluchtelingen kwamen hierheen om dichterbij de VN MINUSCA-troepen te zijn, die hen kunnen beschermen tegen aanvallen.