Lange Frans over de breuk met Baas B en zijn gevecht met verslavingen

Dit is de derde aflevering van The Therapist, de serie van VICELAND waarin bekende Nederlanders tijdens intieme therapiesessies het hemd van het lijf worden gevraagd door psychiater Glenn Helberg.

In deze sessie neemt Lange Frans plaats in de zetel tegenover Glenn. Hij praat over zijn breuk met Baas B, over de woede die nog altijd in hem zit omdat hij zich in de steek gelaten voelt door zijn vroegere vriend. En Frans praat over de duistere periode waar hij daarna in verzeild raakte, met te veel alcohol en drugs, en de slechte versie van zichzelf die daarbij naar boven kwam.

