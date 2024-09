Laten we internetveiligheid aan de overheid verkopen met porno

Elke dag schieten er dankzij Pornhub dingen door het dak die anders compleet plat liggen, maar wie had gedacht dat het mensen enthousiast zou maken voor encryptie.

Afgelopen maandag twitterde internet-veiligheidsspecialist Adrienne Porter-Felt het interne traffic-rapport, een pagina waar Google de data van webversleuteling publiceert.

Op 30 maart dit jaar zijn Pornhub en Youporn, twee van de grootste pornosites ter wereld, overgestapt naar HTTPS waardoor tientallen miljoenen mensen zichzelf veiliger kunnen bevredigen. Het verschil is dat mensen die jouw computer monitoren nu alleen nog kunnen zien dat je naar de site bent gegaan. Ze weten niet of je van anaal, bondageporno of homoseks houdt, en dat is voor heel veel mensen best belangrijk. Vooral in landen waar het wat minder vrijzinnig is als in Nederland.

In de dagen na de aankondiging merkte Google volgens de grafiek van Porter-Felt op dat er een enorme toename was van mensen die HTTPS googlede. En wie googled HTTPS in z’n vrije tijd? Juist: vier mensen (als in: bijna niemand).

Maar porno zet mensen aan tot een ongebreidelde verkenningsdrift. En dat is goed om te weten. Voor ons bij Motherboard ook, omdat we jullie graag willen vertellen dat versleuteling belangrijk is. Maar onderhand weten we ook dat het een van de moeilijkste onderwerpen is om aandacht voor te krijgen.

Nog even voor degene die niet weet waar dit over gaat: HTTPS versleutelt jouw data als je connectie maakt met een site. Als die site HTTPS gebruikt zie je een groen hangslotje in de adresbalk. Google, en andere grote bedrijven, lobbyen al jaren dat sites moeten overstappen. Zelfs de Nederlandse overheid begint het nu heeeel langzaam te begrijpen. Maar die realisatie sijpelt maar erg langzaam door tot de lagere overheden. Misschien is porno wel het antwoord.

Misschien kunnen jullie lieve lezers een paar fysieke huis aan huisfolders in de Nederlandse gemeentehuizen verspreiden over porno en HTTPS; een paar dikke busten d’r op, een seksueel aanlokkelijke tekst en een waarschuwing: “Wees verstandig en doe het veilig!!!” Misschien dat die altijd innovatieve overheidsdienders dán eindelijk wel eens opletten.