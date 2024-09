Laten we nog even wachten met het roepen van #FreeSFB

Sinds vorige week woensdag zitten Frenna, KM en Priceless van SFB vast in Suriname. De drie worden verdacht van het filmen en verspreiden van een filmpje waarin ze seks hebben met een minderjarig Surinaams meisje. Een van de belangrijkste waarden van onze samenleving is dat niemand schuldig is tot het tegendeel is bewezen in een fatsoenlijke rechtszaak. Ik weet dat het bij hiphop hoort, maar wacht alsjeblieft nog even voordat je social media volpompt met de hashtag #FreeSFB.

