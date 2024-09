Laten we nog even wachten met het roepen van #FreeSFB

Beeld via Instagram van Ruben Fernhout van The Partysquad

Sinds vorige week woensdag zitten Frenna, KM en Priceless van SFB vast in Suriname. De drie worden verdacht van het filmen en verspreiden van een filmpje waarin ze seks hebben met een minderjarig Surinaams meisje. Een van de belangrijkste waarden van onze samenleving is dat niemand schuldig is tot het tegendeel is bewezen in een fatsoenlijke rechtszaak. Ik weet dat het bij hiphop hoort, maar wacht alsjeblieft nog even voordat je social media volpompt met de hashtag #FreeSFB.

Wat er ontbreekt is duidelijkheid in deze zaak, en om meer duidelijkheid te scheppen rondom de zaak heeft de NOS een correspondent naar het hotel gestuurd waar een aantal van de Nederlandse artiesten verbleven die optraden op het Torarica Urban Festival. De rappers die in het artikel van de NOS hun zegje doen willen anoniem blijven. Ze zouden bang zijn voor de Surinaamse politie en de mogelijke acties die worden ondernomen als ze hun mening geven. En dat is maar goed ook, aangezien ze idiote en vrouwonvriendelijke dingen hebben gezegd. In een geval als dit lijkt het verstandig om geen commentaar te geven, ook niet anoniem, want hier wordt helemaal niemand mee geholpen. Sterker nog: het maakt het alleen maar erger. Laten we het even bespreken:

Dit is de exemplarische quote waarmee het interviewgedeelte wordt geopend. Als je denkt dat je vrienden onschuldig zijn helpt het niet om ze te vergelijken met Bill Cosby en R. Kelly – twee mensen die dingen hebben gedaan die nooit goed zijn te praten. En daar ligt dus de fout: alleen omdat het ”matties” zijn of idolen in het geval van fans, is het niet oké om zonder te weten wat er precies is gebeurd je steun uit te spreken. Al lijkt het uit de volgende quote wel zo te zijn dat de gesproken rappers in ieder geval hun vermoedens hebben over wat er zich precies heeft afgespeeld:

Dat dit de norm is en op deze manier wordt goedgesproken is misschien nog wel het meest zorgelijke. Natuurlijk zijn er groupies, en seks met deze toegewijde fans is al gaande sinds het ontstaan van beschaving, maar dat betekent nog niet dat het oké is. Zelfs als minderjarige meisjes idolaat zijn van die rappers en zich praktisch aanbieden ligt de verantwoordelijkheid nog altijd bij die jongens. Er is geen enkel te bedenken scenario waarin de schuld bij de meisjes ligt, ook niet als ze eruit zien als 45.

Het is te makkelijk om dit af te schuiven op domme pech, want daarmee wordt geïmpliceerd dat de fout niet bij de filmer ligt. Het risico van uitlekken is altijd enorm, ook als je geen ster bent en al helemaal als je het vervolgens besluit te delen met zogenaamd betrouwbare vrienden.

Maar laten we niet vergeten dat niemand precies weet wat er gebeurd is in Suriname. Iets als #FreeSFB roepen kan bedoeld zijn als een teken van steun als je een fan bent. Natuurlijk hoop je dat je idool niet heeft gedaan waar hij van verdacht wordt, maar het is belangrijk om te weten wat je zegt. Het lijkt soms alsof zulke uitspraken voortkomen uit een gek soort eigenbelang. Bij een mogelijke opsluiting is het namelijk bovenal vervelend voor jou dat je ze niet meer live kan zien en dat er voorlopig geen nieuwe tracks uitkomen. Dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd en er serieuze slachtoffers kunnen zijn lijkt van ondergeschikt belang.

Want beeld je eens in dat dit niet om je favoriete rappers gaat, maar om je doodnormale buurman. Het zou gek zijn als je hem zonder harde feiten onvoorwaardelijk zou verdedigen. En al helemaal als je later hoort dat het zou gaan om een vermeende zedenzaak met een minderjarig meisje. Iets waar we toch met z’n allen over eens zijn dat het verwerpelijk is. Dat Frenna met Check een van de hardste tracks ooit heeft gemaakt betekent nog niet dat je hem daardoor altijd kan blijven steunen zonder eerst alle feiten op een rijtje te hebben.