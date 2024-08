Latifah gaat volledig Peter R. de Vries in de video voor ‘Gunshot’

Bij series als Narcos is het stiekem toch wel chill dat je tussen al het geweld door ook nog wat leert, bijvoorbeeld feitjes over de flora en fauna van Colombia en dat je prima bankbiljetten kunt verbranden om je geliefden warm te houden. Daarom is het ook zo handig dat de gloednieuwe clip voor Gunshot van Latifah zich achterstevoren afspeelt – zo zie je de reis van een lijntje coke: van neus naar sealtje en via dealers, distributiecentrum, haven en bananendoos uiteindelijk bij de bron.

Lekker leerzaam en tegelijkertijd spannend, daar kan Peter R. de Vries nog een puntje aan zuigen. De video is gemaakt door Eyesociety en de even harde beat komt van Esko. Check het hierboven.