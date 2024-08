Legale hacktools kunnen ook nuttig zijn voor journalisten

Motherboard keurt illegaal hacken niet goed. Als je als journalist niet precies weet wat je volgens de wet wel en niet mag doen, kun je het best contact opnemen met de juridische afdeling van je werkgever.

Journalisten gebruiken steeds vaker handige tools, zoals Signal, om op een veilige en gemakkelijke manier met bronnen te kunnen communiceren. Ook Tor wordt steeds vaker gebruikt, om anoniem informatie over gevoelige onderwerpen op te zoeken. Maar er is sprake van nóg een groep truukjes en technologieën: tools die gebruikt worden door legale hackers.

We hebben het hier niet over het uitbuiten van zwakke plekken in een netwerk, het kraken van wachtwoorden, of andere illegale zaken. Wel zouden journalisten programma’s en tools kunnen gebruiken die normaal gesproken vooral door hackers worden gebruikt, om op die manier onderzoek te kunnen doen.

