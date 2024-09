Legowelt wil je een gesigneerde vintage Yamaha FM Synth opsturen

Potloden in de aanslag, en laat je innerlijke Dali maar los. Legowelt heeft gisteren op Twitter een tekenwedstrijd rondom zijn Nightwind Records aangekondigd. De hoofdprijs is een gesigneerde Yamaha PSS 570-synthesizer, met ook een hele berg Legowelt-muziek en, jawel, koelkastmagneten. Danny Wolfers heeft gesteld dat alle middelen toegestaan zijn: tekensoftware of kleurgereedschap, het maakt niet uit. Het enige criterium is dat je werk in het teken staat van “de wereld van Nightwind Records”, zo staat er op zijn site.

Ook als je niet de hoofdprijs wint, maak je kans op behoorlijk vette prijzen: zeldzame Legowelt-muziek en merchandise, maar ook een gids voor “geestverruimende planten op het Noordelijk Halfrond”. Je kunt Wolfers onmogelijk gierig noemen. Je inzending stuur je naar legowelt-info [at] xs4all.nl.

We spraken Danny onlangs nog over de stemmige ambientplaat die hij maakte als Zandvoort & Uilenbal, met daarop psychedelische zeemansliederen. Eerder dit jaar maakte de super-actieve producer ook al de eerste mix in onze nieuwe mix-serie.