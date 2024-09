Linde Schöne heeft geleerd dat er verbazingwekkend veel feestjes in een week passen

Linde Schöne was lange tijd een grote onbekende. In 2014 tekende ze bij Noah’s Ark en stond ze op de EP Held van Spacekees, maar daarna was het twee jaar compleet stil. Tot vorige week vrijdag. Haar EP Liefde Van De Vloer en de single Club Overleeft Wel kwamen aan als een zwoele sloopkogel. Ik zocht haar op om te praten over haar EP, feestjes en het vinden van de juiste sound.

Noisey: Wie is die jongen waar je EP over gaat, en belangrijker: heeft hij al gereageerd? Linde Schöne: Het gaat over een jongen waarmee ik lang bevriend was. Dat was heel leuk, maar we hadden een keer seks en toen ging alles over de kop. Hij wilde wel vrienden zijn, maar tegelijkertijd ook seks hebben. Dat werkte niet.

Videos by VICE

Nadat de EP uit was, heeft hij me een berichtje gestuurd. Hij reageerde heel sportief. Hij vond het goed dat ik eerlijk en kwetsbaar ben in m’n liedjes. Het raakte hem. Fucking lief eigenlijk.

Maar hij heeft je dus wel geïnspireerd?

Niet per se. Van m’n zeventiende tot m’n twintigste had ik een relatie met een andere jongen, die eigenlijk nooit de deur uit wilde. Daardoor werd ik juist nieuwsgierig naar de dingen die ik niet meemaakte omdat hij mij tegenhield. Als iemand je steeds vertelt dat iets slecht is, wil je het juist uitproberen.

Toen ik eenmaal uit die relatie kwam, ging ik op avontuur. In die periode ontdekte ik veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld dat er verbazingwekkend veel feestjes in een week passen. Als je op een after maar lang genoeg doorhaalt, is het al vrij snel weer weekend. Dan kun je weer opnieuw beginnen. Die levensstijl, in combinatie met liefde, zorgt voor boeiende verhalen.

Er zijn veel verschillende genres te horen op je EP. Was dat een bewuste keuze?

Nee, niet echt. Wat ik maak is herkenbaar. Tekstueel gezien, maar ook door mijn hese stem. Omdat het zo herkenbaar is kan ik snel van genre switchen. Wat ik schrijf is niet afhankelijk van een bepaalde productie of een bepaald geluid, dat vind ik belangrijk.

Wat is je favoriete tekst op de EP? Voor mij is dat: ‘Ik zag je altijd als de man die je soms was’.

Die van mij is: ‘Ik heb m’n angsten neergelegd op het Centraal Station, ik laat ze altijd daar wanneer de avond komt. De maan en ik hebben elkaar toch al gezien in elke vorm. Dus ik loop’. Dat is meteen ook de afsluiter van de EP, en ik denk dat dit het geheel mooi samenvat.

Ik hou ervan als de tekst een diepere laag heeft, maar het mag niet te moeilijk zijn. Iedereen moet het kunnen begrijpen. Ik zie het vaak gebeuren in Nederland dat mensen hun teksten gewoon extra zweverig maken en het daarna mooi noemen, terwijl niemand het begrijpt. Ik zie ook vaak juist het tegenovergestelde. Dan worden het al snel K3-rijmpjes.

Wie doet dat dan?

Je weet precies wie ik bedoel. Laat me nou geen namen noemen, ik ben nog maar net begonnen. Mensen moeten me nog een beetje lief vinden.

Flauw.

Haha, kom op. Sowieso al die TROS-achtige artiesten. Ik ga daar zo slecht op, alle soul ontbreekt. Veel dingen in Nederland klinken zo houterig. Ik wilde zelf niet zo klinken, en ik had best veel tijd nodig om daaraan te werken.

Duurde het daarom ook zo lang voordat je iets uitbracht?

Ja, onder andere. De subtiliteiten zijn voor mij heel belangrijk, en daar moest ik wel echt naar op zoek. Ik heb heel veel muziek gemaakt, en juist als mijn teksten goed genoeg waren, had ik bijvoorbeeld geen goed gevoel bij de producties. Vaak was de productie niet even vooruitstrevend als de zang. Alles voelde te veilig en te braaf. Ik heb ongeveer met de halve hiphopscene gezeten om de juiste sound te vinden, maar ik heb die uiteindelijk in de bass-scene gevonden, met Boeboe, die nu ook mijn vriend is. Hij heeft alles perfect aan elkaar weten te linken.

Ik heb nog een prangende vraag: wat zijn de feestjes die ook wel overleven zonder ons? Sowieso alle afters. Uiteindelijk eindigen ze allemaal met tien mensen die allemaal fucking strak staan en niets meer kunnen zeggen. Het is gewoon zielig. Je moet gewoon stoppen voordat het zielig begint te worden. Maar als er ik toch op eentje beland, schrijf ik er gewoon weer een liedje over.

Liefde Van De Vloer staat op Spotify​. Linde Schöne kan je live zien tijdens de tour van Diggy Dex, waar ze het voorprogramma verzorgt.



​