Lindstrøm en Prins Thomas remixten Ten Fé’s ‘Twist Your Arm’

Het is allemaal niet zo moeilijk. Oké, de wereld staat op instorten, je bankrekening is leeg, er zit een gat in je schoen en het regent. So what? Wie weet schijnt morgen de zon weer, krijg je een spannend sms’je of een leuke nieuwe baan aangeboden. Het kan allemaal. Of niet, maar zelfs dan is er nog niks aan de hand. Vraag maar aanLindstrøm en Prins Thomas, die weten precies hoe ze je vrolijk kunnen maken: namelijk met deze remix van Twist Your Arm van het Londense duo Ten Fé.

Ten Fé vertelde THUMP over de eerste keer dat ze de remix hoorden, en ook dat is een verhaal om blij van te worden. “We waren op een feestje op ons kantoor, en onze manager zette de remix op. We wisten eerst niet wat het was, maar toen begon iedereen ineens te dansen, en kregen we te horen dat het de remix van ons liedje was.”

Videos by VICE

Luister hieronder exclusief naar de versie van Lindstrøm en Prins Thomas van Twist Your Arm en onthoud: we zitten op een grote bal in een vrijwel leeg heelal, maar gelukkig is het wel een bal waar we op kunnen dansen.